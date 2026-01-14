Tampico no baja la guardia: refuerzan vigilancia sanitaria permanente contra el dengue

Personal sanitario realiza vigilancia constante en establecimientos considerados de mayor riesgo, como vulcanizadoras, tlapalerías y talleres, así como en escuelas y hospitales

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Tampico se mantiene como un punto estratégico en la prevención del dengue en Tamaulipas debido a sus condiciones climáticas y urbanas, por lo que la vigilancia sanitaria es permanente, advirtió Hugo Alejandro Soto Guevara, director de Operación Sanitaria de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

El funcionario estatal indicó que en la zona sur no se baja la guardia frente al mosquito transmisor de la enfermedad, especialmente tras los tres casos registrados en diciembre de 2025, situación que llevó a reforzar la coordinación entre autoridades estatales de salud y los gobiernos municipales.

“Tampico es un lugar en donde por las condiciones que se da siempre estamos al pendiente en coordinación con las autoridades municipales… siempre estamos cuidando esta situación contra el dengue”

Soto Guevara explicó que la COEPRIS mantiene un programa permanente de prevención, el cual trabaja de manera conjunta con el área de vectores de la Secretaría de Salud.

“Por parte de la COEPRIS tenemos un programa permanente de dengue. No olvidar que hay un área de vectores que pertenece a la Secretaría de Salud”

Dijo que el personal sanitario realiza vigilancia constante en establecimientos considerados de mayor riesgo, como vulcanizadoras, tlapalerías y talleres, así como en escuelas y hospitales.

“Establecimientos que son más críticos… hacemos vigilancia permanente en cuanto al dengue y si tenemos focos rojos redoblamos las acciones durante todo el año”

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a asumir su responsabilidad desde casa, manteniendo patios limpios y eliminando recipientes que acumulen agua.