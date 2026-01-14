Video de Julio Iglesias junto a Thalía se vuelve viral tras acusaciones de abuso

Un antiguo video de Julio Iglesias junto a Thalía ha resurgido con fuerza en medio de una fuerte polémica.

El caso de Julio Iglesias, uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel mundial, ha dado un giro inesperado. La fiscalía española informó el martes que se encuentra investigando denuncias de presunto abuso sexual contra el cantante, interpuestas por dos de sus antiguas empleadas.

De acuerdo con fuentes oficiales, ambas mujeres presentaron su denuncia ante un tribunal superior español el pasado 5 de enero. Ese mismo día, varios medios de comunicación publicaron una investigación conjunta que llevó tres años de trabajo periodístico y que recoge acusaciones de agresión y acoso sexual supuestamente cometidas por Julio Iglesias a lo largo de varios años.

Hasta el momento, la fiscalía no ha ofrecido más detalles sobre el contenido específico de las denuncias, y las afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente por otros medios internacionales.

La reacción de Julio Iglesias a las denuncias por presunto abuso sexual

Tras hacerse pública la investigación, ni Julio Iglesias, de 82 años, ni su entorno cercano han emitido declaraciones oficiales. Russell King, quien figura en su sitio web como abogado del artista, no respondió a solicitudes de comentarios. Tampoco lo hizo Sony Music, disquera del cantante.

Según elDiario.es y Univision Noticias, Julio Iglesias habría ignorado reiteradas peticiones de comentarios antes de la publicación del reportaje, lo que ha contribuido a aumentar la atención y el debate en torno al caso.

Testimonios que describen un ambiente de abuso

La investigación periodística recoge testimonios de 15 personas que trabajaron para Julio Iglesias entre finales de los años noventa y 2023. Ninguna de ellas quiso ser identificada. Los relatos describen un entorno laboral marcado por intimidación, abuso y acoso, donde se contrataba a mujeres por su apariencia física y se las sometía a preguntas inapropiadas relacionadas con su vida sexual y su cuerpo.

Dos mujeres, que trabajaron como empleada doméstica y fisioterapeuta en propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas, relataron que en 2021 fueron presuntamente forzadas a mantener relaciones sexuales con él. Una de ellas aseguró haber sufrido abusos casi a diario, mientras que la otra afirmó haber sido tocada de manera inapropiada contra su voluntad.

El video con Thalía que volvió a viralizarse

En paralelo al avance del caso, antiguos videos de Julio Iglesias han comenzado a circular masivamente en redes sociales. Entre ellos, uno que ha llamado especialmente la atención es el que protagonizó junto a Thalía en 1996, durante una emisión del programa mexicano “Siempre en domingo”, conducido por Raúl Velasco.

En aquel episodio, Julio Iglesias acudió como invitado especial para presentar su canción «Baila Morena», cuyo video contó con la participación de la cantante. Tras interpretar varios temas juntos, durante la canción «Me faltas tú», Julio Iglesias le dio un beso de «piquito» a Thalía tras chocar accidentalmente sus narices. La artista se mostró sonrojada, pero continuó con la presentación.

Hoy, ese momento es analizado con una mirada distinta, en un contexto marcado por las denuncias.

Julio Iglesias, padre del también cantante Enrique Iglesias, ha vendido cientos de millones de discos y es considerado una de las figuras más influyentes de la música latina. Su legado artístico convive ahora con una investigación judicial que podría marcar un antes y un después en su imagen pública.

