VIDEO: Ejército de Irán dispara por la espalda a manifestantes que huían

La sangrienta represión que realizó el régimen de Irán en días pasados contra manifestantes sigue dando de que hablar en la comunidad internacional, conforme salen a la luz pública nuevos videos que muestran la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra los inconformes al actual gobierno.

Hasta el momento algunos activistas reportan que el número de muertos en las protestas ha aumentado al menos a 544, sin embargo, esta cifra no es oficial y podría aumentar si tomamos como referencia las imágenes que recientemente han sido publicadas en las redes sociales.

Como lo muestra este nuevo video publicado en la plataforma X por la cuenta Iran Spectator, en el que se aprecia al ejército iraní disparando munición letal contra un grupo de manifestantes desarmados y por la espalda cuando intentan escapar de la represión.

En la publicación que presenta el video se puede leer el siguiente enunciado: “Esto no es una aplicación de la ley. Esto es una ejecución”.

Más de 10,600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización con sede en Estados Unidos que basa sus datos en activistas en Irán que verifican la información. La agencia ha sido precisa en rondas anteriores de disturbios en el país. Dijo que de las muertes, 496 eran manifestantes y 48 eran miembros de las fuerzas de seguridad.

Con el internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil.

El gobierno iraní no ha ofrecido cifras totales de víctimas para las protestas.

Aquellos en el extranjero temen que el apagón informativo envalentone a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una represión más sangrienta.

Hasta el momento el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo de seguridad nacional han estado analizando una posible intervención ante los informes que tienen en sus manos y muestran un aumento en el número de muertos en Irán y el gobierno que continúa arrestando a manifestantes.

Trump destacó que su gobierno está en conversaciones para organizar una reunión con Teherán, pero advirtió que podría actuar primero, ante las acciones del régimen de Irán contra los manifestantes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO