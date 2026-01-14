VIDEO: Esquiador rescata a un hombre que tenía horas enterrado en la nieve por una avalancha

Matteo Zillia, de 37 años, se convirtió en un héroe el pasado 10 de enero cuando en su tiempo libre decidió disfrutar de las pistas para esquiar en las montañas de Engelberg, Suiza. Equipado con una cámara, filmaba su descenso por una zona donde horas antes había ocurrido una avalancha de nieve.

Según informó el Daily Mail, Matteo Zillia atravesaba una espesa nevada cuando de pronto vio a lo lejos a un hombre intentando subir sin esquís, por lo que pensó que los había perdido y decidió bajar a ayudarlo a buscarlos.

Zillia relata que de pronto giró la cabeza y vio un pie que salía de una capa de nieve, de entre 40 y 50 centímetros por lo que sin pensarlo dos veces el esquiador amateur se acercó de inmediato al hombre enterrado para comenzar a quitarle la nieve de la cara y la boca, mientras hablaba con él para comprobar si estaba herido.

Contó que varias personas se dieron cuenta del incidente y se acercaron para ayudarlo a desenterrar a la víctima, que milagrosamente salió ilesa.

Nos dimos cuenta de que no estaba herido”, contó Matteo Zillia al estar conmovido por el rescate

Según el esquiador, la víctima fue sorprendida por la nieve que cayó con fuerza cuando se encontraba cerca de los arbustos.

Más tarde se informó que en esta avalancha ocho personas perdieron la vida al quedar sepultadas en los Alpes por lo que se trató de un fin de semana mortal.

Las autoridades regionales pidieron extrema vigilancia y advirtieron que se encontraban en alerta máxima.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO