VIDEO: Estudiante queda ciego tras ataque de agente del ICE en una protesta

Este miércoles 14 de enero, un manifestante antiinmigración y Control de Aduanas (ICE) denuncia que, tras ser víctima de un ataque por parte de un agente de ICE, quedó completamente ciega tras ser alcanzado por un proyectil en su ojo, lo que le habría hecho perder la visión.
El estudiante identificado como Kaden Rummler, de 21 años, quien ha afirmado que nunca recuperará la visión con su ojo izquierdo, luego de resultar herido en un enfrentamiento con ICE, mencionando que se alegra de estar viva para que pueda contar su historia luego de ser víctima de un ataque.
Todo sucedió cuando el pasado viernes en Santa Ana, en Los Ángeles, hubo un grupo de manifestantes coreando insultos contra ICE; en un momento, inclusive quemaron lo que parecía ser una bandera estadounidense, mientras pedían justicia por el caso de asesinato de Renee Good.
Kaden Rummler, a 21 year old protester in Santa Ana, was permanently blinded in one eye after a Department of Homeland Security agent fired a so called “less lethal” round at close range during an anti ICE protest responding to the fatal shooting of Renee Good by an ICE agent in… pic.twitter.com/7tXfv0IeMt
— Pete (@splendid_pete) January 14, 2026
Estudiante pierde la vista tras un ataque de un agente de ICE en Los Ángeles
Kaden Rummler reaccionó rápidamente a un ataque de un agente federal luego de que un agente federal haya atacado a uno de sus amigos; fue entonces que otro oficial disparó un arma de control de multitudes en su dirección, lo que hizo que por el impacto se doblara en el momento.
“Me dijeron que mi conducto lagrimal estaba destrozado. Mi párpado inferior estaba tan dañado que tuvieron que quitarme piel de las sienes para repararlo. Mi ojo se había hundido, el globo ocular se había roto y los colgajos de mi ojo apenas se sostenían en su lugar”, dijo Kaden Rummler.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le dijo a medios locales que al menos hubo una turba de 60 personas lanzando piedras, botellas y fuegos artificiales contra agentes de ICE, en el que además dejaron como resultado dos oficiales heridos y dos manifestantes detenidos.
“Las protestas fueron una campaña de violencia altamente coordinada en la que los alborotadores portaban escudos. Uno de ellos fue arrestado por alteración del orden público y llevado al hospital por un corte; dado de alta esa misma noche”. dijo DHS a medios locales.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MEXICO