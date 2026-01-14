VIDEO: Identifican a la joven que inició el incendio en bar de Suiza donde murieron 40 personas

La pareja de franceses y propietarios del bar: Jacques y Jessica Moretti son investigados por homicidio causado por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia

Una mesera de 24 años de edad fue identificada como la responsable de que 40 personas perdieran la vida, incluyéndola, durante el incendio registrado en un bar de la localidad de Crans-Montana en Suiza durante la celebración del Año Nuevo 2026.

El incendio del bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana causó 40 personas sin vida de las cuales la mayoría eran adolescentes y jóvenes. El siniestro también dejó al menos unos 116 heridos, el cual se desató cuando terminaba el año viejo para dar paso al 2026.

La tragedia en el bar de Crans-Montana provocó una honda conmoción en Suiza. Se dio a conocer que fue causada por chispas de bengalas que entraron en contacto con una espuma acústica colocada en el techo del sótano del establecimiento, según los primeros elementos de la investigación.

¿Quién es la mesera que causó la tragedia en el bar en Suiza?

La empleada del bar en Suiza señalada como la causante del incendio fue identificada como Cyane Panine, una de las 40 personas que perecieron en el bar Le Constellation. Según la policía, el fuego se originó de forma accidental cuando sostenía un par de bengalas dentro del lugar.

Cyane estaba sobre los hombros de uno de sus compañeros mientras sostenía las bengalas para animar el festejo, show que siguieron por instrucción de la pareja de franceses y propietarios del bar identificados como Jacques y Jessica Moretti, quienes fueron detenidos por la policía.

Así fue el incendio en el bar suizo que dejó a 40 fallecidos

Cuando una de las chispas se coló en el techo de baja altura con espuma, rápidamente comenzó a arder mientras algunos de los asistentes grabaron el momento con sus teléfonos celulares. La intensidad de las llamas se expandieron y en minutos consumió todo el bar dejando además a varias personas heridas.

El incendio dentro del bar “Le Constellation” en las primeras horas de este 2026 en Crans-Montana, #Suiza

En la era de las filmaciones algunos se preocupan más en filmar que en dar una mano. Mientras comenzaba el fuego festejaban en vez de aprovechar a salír cuando aún había… pic.twitter.com/7BNYnCoWZK — Papina (@LunaGitana0333) January 2, 2026

El abogado de la familia Panine afirmó que Cyane solo siguió las órdenes de los propietarios del bar. “Independientemente de las conclusiones de la investigación, esta joven siguió las instrucciones de sus empleadores. Hizo lo que se esperaba de ella frente al gerente. No hubo nada inusual en ello”, acotó citado por medios locales.

Las autoridades suizas mantienen abierta la investigación por homicidio causado por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia. A casi dos semanas del incidente, el hombre quedó en prisión preventiva durante tres meses mientras que su esposa permanece en libertad condicional.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO