VIDEO: Temerario perrito se enfrenta a un oso negro en Monterrey, NL

Un perro protagonizó un momento por demás temerario al intentar ahuyentar a un oso negro de considerable tamaño al sur de Monterrey.

Un perro protagonizó un momento por demás temerario al intentar ahuyentar a un oso negro de considerable tamaño al sur de Monterrey, Nuevo León en la colonia Loma Mederos. El hecho quedó grabado por testigos.

Se sabe que el can es callejero y que todo ocurrió mientras este se encontraba a un costado del río La Silla, sobre la calle Capitán Fernández de Castro cuando de forma repentina apareció el oso.

El encuentro se presentó el pasado domingo 11 de enero; de acuerdo con testigos, el perro comenzó a ladrar de manera insistente, mientras el oso observaba la escena sin reaccionar ante los provocativos movimientos del animal.

Personas que transitaban por la zona a bordo de un vehículo se detuvieron brevemente para registrar el momento, sorprendidos por la escena que se desarrollaba a escasos metros de ellos.

En el material, se escucha a los ocupantes del automóvil pedirle al perro que se alejara, advirtiéndole que no tenía oportunidad frente al oso, con la intención de evitar que se acercara demasiado y ocurriera un incidente.

🐶🐻 Un perrito callejero fue captado enfrentándose a un enorme oso negro sobre la calle Capitán Fernández de Castro, en la colonia Loma Mederos al sur de #Monterrey. pic.twitter.com/cXWXt34njT — David Faz (@davidfaz) January 12, 2026

La escena se dio en una zona cercana a áreas naturales, donde no es extraño el avistamiento de osos negros, especialmente durante temporadas en las que buscan alimento o agua.

Por fortuna, en esta ocasión el desenlace no fue fatal, sin embargo la presencia de animales domésticos o callejeros en estos puntos incrementa el riesgo de confrontaciones que podrían terminar de manera poco positiva para los ejemplares más vulnerables.

A diferencia de otras ocasiones, es necesario resaltar la actitud que tomó el oso, pues este permaneció inmóvil durante varios minutos, ignorando los ladridos del perro y manteniendo una actitud pasiva. Finalmente, el animal silvestre se retiró del lugar, internándose nuevamente en la zona de vegetación.

El video del peculiar episodio comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con sorpresa, humor y admiración al ver a los dos animales en una misma escena.

Algunos comentarios destacaron la valentía del perro, mientras que otros resaltaban el gran tamaño del oso y la postura que tomó ante el canino. Autoridades y especialistas en vida silvestre han reiterado en diversas ocasiones el llamado a la población para mantener la distancia cuando se detecta la presencia de osos u otros animales salvajes, así como evitar alimentarlos o interactuar con ellos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR