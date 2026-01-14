Viene el frío más intenso

Nuevo pulso de aire frío, hará intensas las bajas temperaturas a partir del miércoles, por lo que se alerta a la población

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO – LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un nuevo episodio invernal se aproxima a Tamaulipas. De acuerdo con Meteorología Tamaulipas, entre miércoles y jueves un nuevo pulso de aire frío ingresará al estado, provocando un descenso marcado de las temperaturas y el regreso de condiciones propias del invierno.

“El ambiente será seco y el evento ‘Norte’ se reactivará”, advirtió el organismo meteorológico, al señalar que este sistema reforzará la sensación térmica, principalmente en las zonas expuestas a rachas de viento.

El reporte indica que las temperaturas mínimas de un solo dígito predominarán, sobre todo durante el amanecer y la noche.

“El frío se sentirá con mayor intensidad al amanecer y durante la noche”, alertó Meteorología Tamaulipas.

Aunque no se prevén precipitaciones relevantes, las condiciones de viento y el ingreso de aire frío mantendrán un ambiente adverso, por lo que se recomienda a la población abrigarse adecuadamente y extremar cuidados con los sectores más vulnerables, como niños y adultos mayores.