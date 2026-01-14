Violencia familiar persiste en Tampico: 20 mujeres denunciaron agresiones en 2025

Libby Zacil Adame Estrada, directora del Instituto de la Mujer, señaló que las mujeres que denunciaron tienen entre 30 y 40 años de edad y provienen de entre siete y ocho colonias con mayor incidencia

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La violencia familiar sigue siendo una realidad que afecta a los hogares tampiqueños.

Durante 2025, el Instituto de la Mujer brindó 200 atenciones relacionadas con distintos tipos de violencia, de las cuales al menos 20 correspondieron a denuncias formales por violencia familiar, informó Libby Zacil Adame Estrada, directora de la dependencia municipal.

La funcionaria informó que las mujeres que denunciaron tienen entre 30 y 40 años de edad y provienen de entre siete y ocho colonias con mayor incidencia, entre éstas: Morelos, Cascajal, Borreguera y Jesús Elías Piña.

Los casos fueron turnados a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos Contra Mujeres por Razones de Género.

“Por parte del Instituto de la Mujer durante el año se atendieron 200 situaciones… y aproximadamente unas 20 fueron por violencia familiar”

Adame Estrada explicó que la problemática es amplia y se refleja también en otras instancias.

“La Fiscalía Especializada tiene 890 denuncias, además de 290 reportes al C-5; nosotros atendemos violencia familiar, divorcios, reglas de convivencia, embargos y conflictos de propiedad”

Dejó en claro que la cifra de atenciones va más allá de las denuncias penales.

Indicó que la mayoría de las víctimas son madres de familia con hijos menores de edad, siendo principalmente madres jóvenes.

“Más que nada son madres jóvenes porque en su mayoría tienen menores hijos”

Recordó que una de las mujeres solicitó resguardo en Casa Violeta, donde se activaron medidas de protección a través de la Fiscalía.

“El llamado es a que las mujeres tengan el valor de denunciar; con el seguimiento de los procesos, algún día esto va a bajar”

Finalmente, recordó que cada día 25 de mes se realizan acciones para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En este mes, anunció, se llevará a cabo una plática el próximo 26 en la colonia Pescadores, a cargo de la jueza en retiro Reyna Karina Torres Barrientos.