Xóchitl Gálvez propone dejar de enviar petróleo a Cuba

Xóchitl Gálvez critica subsidio de hidrocarburos a Cuba y pide frenar envío.

La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, llamó al gobierno federal a dejar de suministrar petróleo a precios preferentes a Cuba, pues el subsidio del hidrocarburo a la isla caribeña está colapsando las finanzas de Pemex.

La también exsenadora del PAN, dijo que el gobierno mexicano se pone en entredicho “al regalar petróleo al gobierno del dictador cubano, Miguel Díaz-Canel”, desafiando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó dejar de suministrar el combustible a ese país.

Luego de que Trump instó a la paraestatal petrolera venezolana PDVSA dejar de abastecer de petróleo a Cuba, México es el único país que entrega el hidrocarburo a la nación caribeña.

Tras asegurar que el gobierno de México es “candil de la calle obscuridad de su casa”, enumeró tres razones que son cuestionables con este “regalo a la isla caribeña”.

Uno, el gobierno de México se convirtió en el principal proveedor de petróleo para Cuba, mientras Pemex produce cada vez menos. Es decir, no tiene con qué operar y entrega los pocos recursos que le quedan

“Dos, con la entrega de petróleo a la isla, el gobierno morenista apoya a la dictadura más añeja de América Latina. México está apoyando un régimen que ha socavado los derechos humanos y libertades individuales desde hace décadas”, destacó Gálvez Ruiz.

Como tercer punto, la excandidata presidencial dijo que, al entregar petróleo a Cuba, México podría generar una confrontación con su principal socio comercial que es Estados Unidos.

Pidió recordar que nuestras exportaciones con la Unión Americana representan más del 70 por ciento de su totalidad y es el único motor que hoy funciona en materia económica.

La tensión entre México y Estados Unidos podría arreciar en plena revisión del T-MEC, la cual está programada para este año»

“La importancia de este tratado comercial es tan alta para México, que en 2019 el ala más dura de Morena lo aprobó en el Senado. Sabían que no se puede prescindir del vecino país del norte, pese a su ideología”, añadió.

En un mensaje en redes sociales, Gálvez Ruiz señaló que el gobierno mexicano está ante la disyuntiva de seguir apoyando al gobierno autoritario de Cuba, ensalzar sus filias ideológicas o priorizar el crecimiento económico de México.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez celebró la disminución de homicidios en nuestro país que anunció la presidenta Sheinbaum; sin embargo, pidió no perder de vista que las cifras de desaparecidos siguen en aumento.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR