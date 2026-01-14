Ya es posible reservar para dormir en el primer hotel en la Luna

Un millón de dólares por noche y actividades como golf y caminatas lunares: así será el primer hotel en la Luna que planea abrir en 2032 para turistas espaciales adinerados.

Dormir en la Luna dejó de ser producto de la ciencia ficción, y es que una empresa llamada Galactic Resource Utilization Space (GRU) planea abrir el primer hotel lunar del mundo, pensado exclusivamente para turistas espaciales adinerados, y es que pasar una noche bajo la inmensidad del universo oscilaría en alrededor de un millón de dólares por habitación y las reservaciones ya están disponibles.

De acuerdo con el proyecto, la construcción de la primera fase comenzaría en 2029 y el hotel abriría oficialmente en 2032, el plan es ambicioso, primero se construirá el hotel en la Tierra y luego será trasladado a la Luna mediante un módulo de aterrizaje de gran tamaño.

El primer modelo será una estructura inflable con capacidad para cuatro personas, diseñada para estancias de varios días, aunque compacto, el hotel promete vistas espectaculares del paisaje lunar y del planeta Tierra, además de experiencias únicas como caminatas sobre la superficie lunar, conducción de vehículos, golf espacial y otras actividades adaptadas a la baja gravedad.

Según la empresa, el hotel está diseñado para operar durante al menos 10 años, sin embargo, esto sería solo el inicio, pues ejecutivos de GRU ya adelantaron planes para ampliar las instalaciones y ofrecer habitaciones mucho más lujosas.

Las imágenes conceptuales muestran elegantes espacios con paredes acolchadas, pensadas para que los huéspedes puedan “rebotar” en gravedad cero, sdemás, la compañía planea cubrir los hábitats inflables con estructuras fabricadas a partir de material lunar, lo que permitiría aumentar la capacidad del hotel hasta diez huéspedes al mismo tiempo.

Más allá del turismo de lujo, GRU ve este proyecto como un paso clave hacia un objetivo todavía más grande, llevar a los humanos a vivir fuera de la Tierra.

“Estamos en un punto de inflexión en el que realmente podemos volvernos interplanetarios antes de morir”, afirmó Skyler Chan, fundador de la empresa.

Según su visión, si el proyecto tiene éxito, en el futuro podrían nacer miles de millones de personas en la Luna y Marte.

El inicio de la construcción aún depende de la aprobación de las autoridades regulatorias, mientras tanto, el interés por establecer presencia permanente en la Luna sigue creciendo, países como China y Rusia, trabajan en planes conjuntos para desarrollar una base lunar a gran escala, que incluiría incluso una central eléctrica y estaría lista, tentativamente, para 2036.

