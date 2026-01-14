Zona Sur de Tamaulipas lidera denuncias por violencia familiar en 2025

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La zona sur de Tamaulipas encabeza las denuncias por violencia familiar durante 2025, al concentrar el mayor número de carpetas de investigación iniciadas en la entidad. De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ), el Distrito Tampico acumuló 2 mil 93 casos entre enero y diciembre.

El reporte, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025, detalla que dicho distrito —integrado por los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira— se colocó por encima de otras regiones con alta incidencia, como Reynosa y Ciudad Victoria, en el total anual de denuncias registradas.

A nivel estatal, la FGJ Tamaulipas reportó un acumulado de 7 mil 998 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar durante todo el año. Tan solo en diciembre se iniciaron 481 casos en el estado, cifra que refleja una disminución en comparación con meses previos, aunque mantiene una incidencia relevante.

Por distritos, Tampico encabezó las cifras anuales con 2 mil 93 carpetas, seguido de Reynosa con 1 mil 842, Victoria con 1 mil 584 y Matamoros con 1 mil 386. En tanto, Nuevo Laredo registró 656 casos en el año y el Distrito Mante cerró con 437 investigaciones iniciadas.

Durante diciembre, el Distrito Tampico también reportó el mayor número de denuncias mensuales, con 157 carpetas, superando a Matamoros, que contabilizó 92; Reynosa, con 94; y Victoria, con 73. Nuevo Laredo sumó 46 casos y Mante 19 en el último mes del año.

La incidencia mensual estatal muestra que el periodo de mayor número de denuncias se presentó en marzo, con 843 casos, seguido de mayo con 815 y junio con 764. En contraste, enero registró 466 carpetas y diciembre cerró como uno de los meses con menor número de reportes.

En cuanto a la distribución geográfica, el Distrito Tampico abarca exclusivamente los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, mientras que otras fiscalías regionales atienden amplias zonas del norte, centro y sur del estado, lo que permite dimensionar la concentración de casos en la zona conurbada del sur.

La FGJ Tamaulipas precisó que la información corresponde a carpetas de investigación iniciadas y forma parte de las bases de datos de sus sistemas institucionales, utilizadas para el seguimiento estadístico y la toma de decisiones en materia de prevención y procuración de justicia.