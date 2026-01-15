Abusos “enferman” a hospitales públicos

Autoridades investigan sobre dos casos ocurridos en los Hospitales Civil e Infantil de esta ciudad, donde hay expedientes abiertos sobre abusos contra una paciente y médicas residentes

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Dos casos de presunto abuso sexual registrados en hospitales públicos de Ciudad Victoria encendieron las alertas en el sistema de salud de Tamaulipas y obligaron a la activación de protocolos de emergencia, la separación inmediata de personal involucrado, la presentación de denuncias penales y un replanteamiento de las condiciones de seguridad en unidades médicas donde se atiende a pacientes vulnerables y se forman nuevos profesionales de la salud.

Los hechos ocurrieron en el Hospital Civil de Victoria y en el Hospital Infantil de Tamaulipas, ambos ubicados en la capital del estado, y fueron confirmados por Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, coordinador estatal del IMSS-Bienestar Tamaulipas, quien reconoció que los señalamientos generaron una respuesta inmediata ante la gravedad de los casos.

Las investigaciones avanzan de manera paralela en los ámbitos administrativo y penal, mientras que las autoridades sanitarias aseguraron que los trabajadores señalados ya no se encuentran en funciones y que las víctimas reciben acompañamiento psicológico, así como facilidades para continuar los procesos legales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Hospital Civil: paciente vulnerable y enfermero separado

En el Hospital Civil de Victoria, el caso involucra a una paciente hospitalizada con debilidad mental, quien presuntamente fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un enfermero durante su estancia médica. Rodríguez Avendaño evitó emitir juicios definitivos, aunque reconoció la gravedad del señalamiento al señalar que “no se puede decir de otra manera” mientras no se deslinden responsabilidades.

Tras conocerse la denuncia, el trabajador fue separado de su puesto de manera inmediata y se inició un procedimiento administrativo interno. De forma paralela, se dio aviso a las autoridades ministeriales, quienes realizaron diligencias dentro del hospital, tanto en las áreas físicas como en la revisión del personal que tuvo contacto con la paciente.

Además de la atención médica por el padecimiento que motivó su hospitalización, la paciente recibió atención psicológica y psiquiátrica continua, misma que se extendió a sus familiares. El hospital facilitó los medios necesarios para la presentación de la denuncia formal ante la Fiscalía, proceso que continúa en curso.

El caso fue analizado por el Comité de Ética del Hospital Civil, el cual emitió un dictamen turnado a las áreas jurídicas y médicas, así como a la coordinación estatal del IMSS-Bienestar y a oficinas centrales en la Ciudad de México, lo que evidencia la dimensión del caso más allá del ámbito local.

Hospital Infantil: dos víctimas y medidas de emergencia

En el Hospital Infantil de Tamaulipas, el segundo caso involucró a dos médicas residentes de pediatría, quienes fueron víctimas de presunto abuso sexual, de acuerdo con el informe presentado por la dirección del hospital a la coordinación estatal del IMSS-Bienestar.

Tras confirmarse la información, personal estatal acudió de inmediato a la unidad médica y se aplicaron medidas de emergencia.

Las médicas residentes fueron reubicadas a un área más interna del inmueble, con vigilancia permanente y condiciones especiales de seguridad para reducir cualquier riesgo adicional.

Una de las acciones más relevantes fue la instalación de un sistema de acceso controlado mediante huella digital, mecanismo inexistente hasta ahora, que limita el ingreso exclusivamente a las residentes autorizadas y restringe el paso a personal ajeno al área.

El caso generó especial preocupación al tratarse de un hospital pediátrico, por lo que se anunció el reforzamiento de la vigilancia general.

Actualmente, ocho elementos de seguridad laboran por turno, número que será incrementado para cubrir tanto el perímetro como las áreas internas del hospital.

Denuncias, incapacidades y posibles reubicaciones

Las dos médicas residentes recibieron atención psicológica inmediata y contaron con facilidades para interponer sus denuncias ante la Fiscalía. Una de ellas se encuentra en incapacidad médica por 21 días y está próxima a concluir su especialidad en pediatría, mientras que la segunda, quien cursa el segundo año, tendrá la opción de ser reubicada en otro hospital del estado para continuar su formación.

Más allá de los casos específicos, las agresiones obligaron a revisar las condiciones de seguridad en hospitales donde laboran residentes, pasantes y médicos internos de pregrado.

Refuerzan seguridad

La coordinación estatal informó que los controles de acceso y los esquemas de vigilancia se replicarán en otras unidades médicas de Tamaulipas.

Mientras las investigaciones continúan, ambos casos colocan bajo escrutinio público la seguridad al interior de los hospitales públicos, especialmente en áreas donde se atiende a pacientes altamente vulnerables o donde jóvenes médicos realizan extensas jornadas de formación.

El desenlace legal y administrativo marcará no solo responsabilidades individuales, sino también el alcance real de los cambios anunciados tras estos hechos.