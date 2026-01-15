Adeudos de hasta 70 mil pesos sacan de circulación a 3 mil unidades del transporte público en el sur de Tamaulipas

Cerca de 3 mil unidades de transporte público dejaron de operar en el sur de Tamaulipas debido a adeudos fiscales que alcanzan hasta los 70 mil pesos, informó este jueves Francisco Gojon Medina, delegado regional de Transporte Público.

Cynthia Gallardo

La Razón

El funcionario expresó que alrededor de 5 mil concesionarios sí acudieron a cumplir con la revista documental y mecánica, donde se revisaron pólizas de seguro, facturas, placas y condiciones físicas de las unidades.

Sin embargo, advirtió que quienes no se presentaron dentro del plazo establecido serán acreedores a una sanción administrativa.

“Tenemos 3 mil unidades en desuso y unas pocas más para que hagan su revista… se cerró el plazo en marzo y se retoma otra vez… quien no lo hizo seguramente va a pagar una multa por la revista documental, 40 UMAS, 4 mil y tantos pesos”

Gojon Medina explicó que muchas de las unidades fuera de circulación presentan rezagos importantes en sus obligaciones fiscales, situación que ya fue expuesta ante autoridades estatales.

“Muchas unidades están fuera de servicio, traen adeudos de 50, 60, 70 mil pesos y nosotros que nos dimos cuenta de ese detalle lo hicimos saber a nuestro superior, al secretario general de Gobierno y al subsecretario de Transporte, quienes han entablado charlas con el secretario de Finanzas para poder ayudar a esos concesionarios con un beneficio fiscal”

Dijo que el objetivo es reactivar las unidades necesarias ante la elevada demanda de usuarios en distintos sectores de Tampico, por lo que a través de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas se pondrá en marcha un programa estatal de incentivos fiscales, el cual será dado a conocer en próximas fechas.

Finalmente, el delegado regional recordó que la revista mecánica se realiza únicamente después de cumplir con la documental.

“De las revistas mecánicas fueron alrededor de cinco mil; previa a la mecánica es la documental, que esté al corriente de la placa, que traigan su póliza pagada y la factura”

El programa fiscal beneficiará a concesionarios no sólo del sur del estado, sino también de municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria.