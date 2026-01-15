Afinan protocolo legal para atender a personas con padecimientos mentales y prevenir riesgos en Tampico

La alcaldesa señaló que esta medida busca dar certeza jurídica a la actuación de las autoridades y atender una preocupación social legítima.

Cynthia Gallardo

La Razón

Autoridades de seguridad avanzan en el diseño de un protocolo con sustento legal para la atención de personas que padecen de sus facultades mentales, con el objetivo de prevenir agresiones y proteger a la ciudadanía, informó la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya.

“Poder iniciar ese protocolo para poder darle legalmente dentro de un marco legal la solución y quitar esa preocupación a la ciudadanía de que esa mujer pudiera atacar a alguien más”

Villarreal Anaya indicó que con el apoyo de legisladoras locales por Tampico, se analizará la modificación de la Ley en Tamaulipas para cubrir vacíos normativos, principalmente en casos donde las personas con aparente enfermedad mental no cuentan con familiares responsables.

“Hay todavía esos espacios donde no hay un marco que regule la actuación; lo vamos a enviar a alguna de nuestras dos diputadas, a Lucero Deosdady o a Úrsula Salazar, para que ellas lo puedan subir al pleno”

La primera autoridad dijo que el tema ya fue abordado con autoridades estatales en Ciudad Victoria, a fin de establecer un mecanismo que permita el resguardo de estas personas a través de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y su internamiento en un hospital psiquiátrico, previa valoración médica.

“Ya lo platicamos en Ciudad Victoria y va a buscarse la manera que a través de Fiscalía se pueda encontrar una manera de resguardarla en un Hospital Psiquiátrico, hacer toda la valoración y seguir el protocolo correspondiente”

Finalmente, la presidenta municipal informó que este jueves asistió a la Audiencia Ciudadana “Aquí Contigo”, realizada en la zona norte de Tampico, donde sostuvo diálogo directo con vecinos que expusieron problemáticas relacionadas con mantenimiento de escuelas públicas, cobros elevados de Comapa, IMSS Bienestar, entre otras solicitudes comunitarias.