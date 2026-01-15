Alistan más de 23 mil apoyos alimentarios para familias vulnerables del sur de Tamaulipas

La funcionaria estatal expresó que el apoyo alimentario es uno de los programas prioritarios del Gobierno del Estado por su amplio alcance social.

Cynthia Gallardo

La Razón

Más de 23 mil apoyos alimentarios se prevé que sean distribuidos durante 2026 entre familias de escasos recursos de los municipios del sur de Tamaulipas, informó Magdalena Peraza Guerra, directora regional de la Secretaría de Bienestar Social, al asistir a la Audiencia Ciudadana encabezada por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya en la zona norte de Tampico.

“El primero es el apoyo alimentario, que es el más importante de todos porque llega a un número importante en todos los municipios del estado. Llegaron un poquito más de 23 mil y esperemos que este año pueda haber un incremento para aquellas personas que están en lista de espera”

Peraza Guerra adelantó que la distribución de los apoyos podría iniciar durante el primer cuatrimestre del año, una vez que concluyan los procesos administrativos.

“Creo que los programas van a empezar a bajar a fines de marzo o principios de abril. Ya que los tengamos, las personas tienen que ir a la oficina, que está ubicada en la calle Puebla, en la colonia Guadalupe, para hacer su solicitud. Hay bajas porque cambian de domicilio o fallecen”

Dijo que se espera también la reactivación del programa de apoyo para gastos funerarios, el cual tuvo una alta demanda el año pasado.

“Fue un éxito, la verdad tuvo una demanda importantísima; se agotó el presupuesto que teníamos y quedaron algunas personas que ya no pudieron accesar en diciembre, por lo que esperamos definir en qué fecha se reinician los programas”

Finalmente, la directora regional recordó que la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas mantiene otros esquemas de apoyo, como el Programa de Empleo Temporal durante la veda del camarón en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, así como piso firme y entrega de tinacos, siendo Ciudad Madero el primer municipio del sur del estado donde se contempla iniciar con este último beneficio.