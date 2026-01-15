COMAPA SUR refuerza atención ciudadana junto al Ayuntamiento de Tampico

Durante la Audiencia Ciudadana Aquí contigo, encabezada por Mónica Villarreal Anaya, COMAPA SUR brindó atención directa a usuarios en la colonia Unidad Modelo, refrendando su alianza con el Ayuntamiento de Tampico para ofrecer servicios cercanos y soluciones inmediatas a la población de Tampico.

COMAPA SUR refrenda alianza con el Ayuntamiento de Tampico en jornada de atención ciudadana

Con el objetivo de fortalecer la vinculación con la ciudadanía y sumar voluntades en favor del bienestar social, COMAPA SUR participó en la Audiencia Ciudadana “Aquí contigo”, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Tampico y encabezada por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, realizada en la colonia Unidad Modelo.

Durante esta jornada, el organismo brindó atención directa a usuarios, orientándolos sobre temas del área comercial y técnica, recibiendo reportes y solicitudes que en su mayoría fueron atendidos y resueltos de manera inmediata, mientras que otros serán canalizados para su seguimiento oportuno, consolidando así un servicio cercano, eficiente y con resultados concretos.

La presencia de COMAPA SUR en este ejercicio de participación social pone de manifiesto la importancia del trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Tampico, permitiendo generar sinergias interinstitucionales que se traducen en beneficios concretos para la población.

En este espacio de atención integral, se ofrecieron servicios en áreas como salud, tránsito y vialidad, bienestar social, ecología, atención ciudadana, PROFECO, servicios públicos, registro civil, obras públicas, desarrollo urbano y educación, concentrando a diversas dependencias en un solo punto para facilitar el acceso de las familias a los programas municipales.

COMAPA SUR reitera su compromiso de continuar participando en estas acciones conjuntas, que fortalecen la cooperación institucional y contribuyen al desarrollo y bienestar de la comunidad tampiqueña.