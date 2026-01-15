Con inversión de 20 mdp, Cetmar 43 tendrá plantel propio en Altamira a partir de 2027

El funcionario dijo que actualmente el Cetmar 43 opera en instalaciones prestadas, situación que quedará atrás gracias a la donación de un terreno de tres hectáreas por parte del Ayuntamiento de Altamira.

Cynthia Gallardo

La Razón

Con una inversión de 20 millones de pesos, el Gobierno de Tamaulipas impulsa la construcción de las nuevas instalaciones del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) No. 43 en el municipio de Altamira, proyecto que permitirá a la comunidad estudiantil contar por primera vez con un plantel propio, informó el titular del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Castillo Sagastagui.

El funcionario dijo que actualmente el Cetmar 43 opera en instalaciones prestadas, situación que quedará atrás gracias a la donación de un terreno de tres hectáreas por parte del Ayuntamiento de Altamira.

“El presidente municipal, Armando Martínez Manríquez, tuvo a bien donar al Gobierno del Estado un predio de tres hectáreas, contiguo a la planta del municipio, donde se edificará el nuevo plantel”

Castillo Sagastagui explicó que la primera etapa del proyecto contempla la construcción de aulas, áreas deportivas y un laboratorio, con infraestructura adecuada para la formación académica de los estudiantes.

“Estamos hablando de una inversión de 20 millones de pesos en la primera fase, con infraestructura básica y espacios adecuados para la formación de los estudiantes”

Expresó que el proyecto no se limita únicamente a la obra civil, ya que también incluye el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades educativas.

“Esperamos que la obra quede concluida en junio de 2026 para que los chicos el siguiente ciclo escolar 2027 puedan llevarlo a cabo en estas nuevas instalaciones. Aparte de obra civil, va a llevar equipamiento para que puedan tomar sus clases los muchachos”

Finalmente, el director del ITIFE dijo que con este proyecto se fortalece la educación tecnológica en el sur del estado y se brinda certeza a una comunidad estudiantil que por años ha trabajado en condiciones provisionales, al contar ya con terreno, presupuesto y calendario definidos.