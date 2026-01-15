Detienen a agente de Tránsito en Ciudad Victoria por presunto abuso de autoridad

La detención se llevó a cabo alrededor de las 08:00 horas a las afueras de las instalaciones de Vialidad.

Por Staff

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Agentes de la Unidad General de Investigación de la Fiscalía Estatal de Tamaulipas capturaron este jueves por la mañana a un agente de tránsito de esta ciudad, al existir en su contra una orden de aprehensión.

La detención se llevó a cabo alrededor de las 08:00 horas a las afueras de las instalaciones de Vialidad. De acuerdo con la información proporcionada, el detenido es José Luis «D», acusado del delito de abuso de autoridad.

La orden fue emitida por un juez del sistema tradicional.

Por el momento, el indiciado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que sea notificado legalmente sobre los motivos de su detención.