Falla en planta potabilizadora afecta suministro de agua en 36 sectores

El organismo operador estima que los trabajos de reparación duren aproximadamente ocho horas.

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Un total de 36 colonias y fraccionamientos del sector centro de Altamira tuvieron baja presión o falta de agua potable debido a una falla técnica.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Altamira, informó que el problema se originó por una avería en el equipo de bombeo de la Planta Potabilizadora Hidalgo, localizada en la zona centro.

Entre las zonas afectadas destacan la Zona Centro, fraccionamientos como Villa Diamante, Laguna Florida, Los Sábalos y sectores como la Enrique Cárdenas, Pescadores y Revolución Verde.

Técnicos de la dependencia ya realizan las maniobras necesarias para sustituir o reparar el equipo dañado y normalizar el suministro a la brevedad. Las autoridades solicitaron la comprensión de los usuarios mientras concluyen las labores en la infraestructura hidráulica.