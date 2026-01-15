Impulsa Armando Martínez promoción del Carnaval Conurbado en Victoria y Monterrey

Esperan más de 73 mil visitantes y una derrama económica superior a los 22.5 millones de pesos en la zona sur de Tamaulipas

Con el objetivo de fortalecer la proyección del Carnaval Conurbado 2026, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó en una gira de promoción en Ciudad Victoria y Monterrey, acompañado por el secretario de Turismo de Tamaulipas, Lic. Benjamín Hernández Rodríguez, y el presidente municipal de Ciudad Madero, Mtro. Erasmo González Robledo.

Ante representantes de diversos medios de comunicación, las autoridades dieron a conocer los principales detalles de esta celebración que, por segundo año consecutivo, unirá a los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, consolidándose como uno de los eventos festivos más importantes del noreste del país.

El edil altamirense destacó que el Carnaval Conurbado continúa creciendo y busca posicionarse como una tradición regional que promueve la convivencia familiar, la música, el baile y la identidad cultural.

Asimismo, se subrayó que esta edición contará con una bolsa de premios de un millón 300 mil pesos, que se repartirá entre comparsas, carros alegóricos, grupos de animación y disfraces ganadores en distintas categorías.

Las festividades se llevarán a cabo del 12 al 15 de febrero de 2026, iniciando en Ciudad Madero con la coronación de la reina “Gisela” y el rey “Baruch”, además de la emblemática quema del mal humor. Posteriormente, el carnaval continuará en Altamira y Tampico, donde se espera superar la asistencia registrada en 2025, que fue de más de 73 mil personas.

De acuerdo con las estimaciones, el evento generará una derrama económica aproximada de 22.5 millones de pesos, además de ofrecer un programa artístico que incluirá presentaciones musicales sorpresa para el disfrute de los asistentes.

La estrategia de difusión contempla no solo a Ciudad Victoria y distintos puntos de Tamaulipas, sino también a la Ciudad de México, Monterrey y otras regiones del país, con la finalidad de atraer a un mayor número de visitantes y seguir posicionando al Carnaval Conurbado como un referente turístico y cultural a nivel nacional.