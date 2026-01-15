Incumple médico Edgar Llovera orden judicial y no presenta a Paulina

El médico Edgar Llovera incumplió la orden de presentar a la pequeña Paulina ante las autoridades de la Ciudad Judicial de Altamira.

Tras este desacato, el paradero de la menor permanece como desconocido desde hace once días, cuando el cirujano se la llevó sin regresarla.

Pese a la orden de una juez para presentar a la niña este jueves a una evaluación psicológica, el cirujano ignoró el citatorio, lo que prolonga la angustia de su madre, Ericka Rodríguez.

El conflicto inició el pasado 4 de enero de 2026, cuando el doctor Llovera acudió al domicilio de la madre para recoger a la infante de 2 años de edad; sin embargo, no la regresó en el tiempo acordado y desde entonces mantiene su paradero oculto.

“Nos quedamos a la espera de que se presentara Edgar con mi pequeña. Tengo entendido que la juez del segundo familiar nos citó a los dos para que presentara a la niña y tuviera una evaluación psicológica, pero no se presentó”, denunció Ericka Rodríguez al exterior del recinto judicial.

La madre también aclaró la existencia de un video que circula en redes sociales, donde se observa una lesión en la menor y afirma que el material fue manipulado.

“Hay un video que está circulando donde presenta el golpe de mi hija, pero ese video está editado donde le digo que es un roce de la etiqueta”.

De acuerdo con la parte afectada, el médico tampoco cumplió con los protocolos previos ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (FENAM).

“Ya vi la evidencia, tengo entendido que no la presentó en FENAM, la tenía que llevar con una psicóloga, tampoco la presentó y hoy la tenía que presentar ante la juez y tampoco lo hizo para una valoración psicológica”.

Ante el desacato judicial de este jueves, Ericka Rodríguez reiteró su exigencia de justicia y el pronto retorno de su hija, tras asegurar que mantendrá el proceso bajo los cauces legales.

“Seguimos en la búsqueda de mi niña, hacer las cosas bien y como dicen las autoridades”, concluyó.