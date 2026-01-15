Investigación revela que Julio Iglesias exigía a sus empleadas pruebas de VIH y exámenes ginecológicos

Una investigación reveló que Julio Iglesias exigía a sus empleadas pruebas médicas como VIH, ecografías y exámenes ginecológicos, desatando una nueva polémica en el mundo del espectáculo.

CIUDAD DE MÉXICO.- La figura de Julio Iglesias se encuentra de medio de la polémica luego de que, en los últimos días han salido a la luz fuertes acusaciones de abuso sexual y presunta trata de personas contra el reconocido cantante español, luego de que varias mujeres que trabajaron para él decidieran romper el silencio y contar lo que vivieron durante su estancia laboral en sus propiedades.

Tras estas revelaciones, distintas figuras del espectáculo han reaccionado, mientras algunas cantantes y conductoras han asegurado que el intérprete tuvo comportamientos cuestionables con ellas, otros personajes públicos han salido en su defensa, calificándolo como un artista intachable.

Sin embargo, la controversia ha crecido con la difusión en redes sociales de videos antiguos en los que se observa a Julio Iglesias abrazando de forma insistente o besando a la fuerza a artistas y famosas, entre ellas la cantante mexicana Thalía, imágenes que hoy son vistas con una nueva perspectiva.

Revelan inquietantes exámenes ginecológicos

En medio de este contexto, el medio español elDiario.es publicó una investigación que ha causado gran impacto, en donde se detalla que el cantante imponía a sus empleadas una serie de exámenes médicos que poco o nada tenían que ver con las labores domésticas que realizaban en sus mansiones, particularmente en su residencia de Punta Cana, República Dominicana.

De acuerdo con el reportaje, las trabajadoras eran enviadas a realizarse ecografías, pruebas de VIH, hepatitis, clamidia, análisis de sangre y test de embarazo, además de revisiones ginecológicas completas.

Rebeca, una de las exempleadas que habló con el medio, relató que un grupo de entre 10 y 12 mujeres fue llevado al ginecólogo para someterse a exámenes médicos generales.

“Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas”, explicó.

Carolina, otra exempleada, confirmó la existencia de estos controles médicos y aseguró que no le parecieron normales.

“Nos hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual, ecografías y análisis de sangre. Nunca había pasado por algo así”.

Recordó que en otros trabajos únicamente le habían solicitado pruebas de drogas o VIH como parte del proceso de contratación.

Ambas mujeres coincidieron en que estas revisiones solo se aplicaban a las empleadas que trabajaban como internas en el servicio doméstico, y que los empleadores tenían acceso a los resultados médicos, un hecho que ha generado aún más inquietud.

Según la documentación a la que tuvo acceso elDiario.es, al menos cinco mujeres que trabajaron en la villa durante 2021 se sometieron a revisiones ginecológicas en el centro privado Hospiten Bávaro, ubicado cerca de la mansión del cantante.

Todas fueron atendidas por el mismo médico y no tuvieron que pagar por los estudios.

Aunque ninguna de ellas recibió una orden directa que indicara que las pruebas eran obligatorias, Rebeca explicó que entendieron que formaban parte de las condiciones del trabajo.

“No dijeron la palabra obligatoria, pero si trabajabas allí… nadie decía que no. Así funcionaban las cosas en la casa”, relató.

Las revelaciones han abierto un nuevo capítulo en la polémica que rodea al cantante y han generado un intenso debate sobre los límites, el poder y el trato hacia las trabajadoras dentro del entorno de figuras públicas.

Hasta el momento las investigaciones siguen en curso, mientras más pruebas de estos abusos siguen saliendo a la luz.

Con información de EXCÉLSIOR