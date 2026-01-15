Liberan a Carlos, ‘La Rana’; jueza dicta no vinculación a proceso

La jueza Lissete López Mayet dictó la no vinculación a proceso de Carlos “G”, al considerar que la Fiscalía no acreditó los elementos del delito. El imputado fue puesto en libertad tras la audiencia en el Centro Integral de Justicia.

Perla Reséndez

Expreso-La Razón

La Jueza Lissete López Mayet, dictó la no vinculación a proceso para Carlos “G”, “La Rana”, quien había sido acusado por el delito de violación, por lo que fue puesto en libertad de manera inmediata.

En la continuación de la audiencia inicial a puerta cerrada celebrada en la sala G del Centro Integral de Justicia (CIJ) de Victoria, el Ministerio Público presentó las pruebas para acusar al joven boxeador de ser el presunto responsable del citado delito cometido en contra de dos doctoras residentes del Hospital Infantil de Victoria.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), los hechos se registraron el pasado 30 de diciembre en las instalaciones del nosocomio, hechos por los que fue detenido Carlos “G” el 9 de enero en su domicilio.

En una primera audiencia, la Jueza de Control determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira, mientras la defensa se acogió al término constitucional para celebrar la continuación de la audiencia este jueves 15 de enero.

Durante la audiencia de este día que inició a las 15:30 horas, Héctor Hernández Hernández, abogado de Carlos “G”, quien trabaja como camillero en el Hospital Infantil, también presentó las pruebas de descargo que fueron consideradas por la juzgadora, quien determinó que la Fiscalía no logró acreditar los elementos constitutivos del delito.

Por la tarde antes de iniciar la audiencia, familiares, amigos y compañeros de trabajo de Carlos, llevaron a cabo una caravana desde el Hospital Infantil hasta las instalaciones del Centro Integral de Justicia para mostrar su apoyo al joven.