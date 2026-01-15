México consolida atracción de inversión productiva con apuesta de Pilgrim’s por 1,300 mdd

La empresa agroalimentaria destinará recursos para expandir operaciones en siete estados del país durante el periodo 2026-2030

Ciudad de México.— México mantiene una trayectoria sólida en la atracción de inversión productiva, respaldada por certidumbre económica, visión de largo plazo y resultados tangibles en comercio exterior, informó el Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la confianza para invertir en el país —tanto nacional como internacional— registra una tendencia al alza, reflejándose en decisiones corporativas estratégicas y en el dinamismo del sector exportador.

## Récord histórico en exportaciones

Como muestra de este desempeño, México alcanzó un máximo histórico mensual de exportaciones de mercancías en octubre de 2025, con 66,132.6 millones de dólares. Entre enero y noviembre del mismo año, las exportaciones acumularon 604,186 millones de dólares, lo que representa un incremento anual de 6.8%, según cifras del INEGI.

Este impulso posiciona a México como una plataforma competitiva para producir, invertir y expandir capacidades productivas en la región.

## Pilgrim’s anuncia inversión millonaria

En este contexto, Pilgrim’s —empresa global de producción de alimentos con casi cuatro décadas de presencia en México— anunció una inversión de 1,300 millones de dólares para el periodo 2026-2030, en el marco del Plan México.

El proyecto contempla la generación de más de 4,000 empleos directos y 16,000 indirectos en Veracruz, Yucatán, Campeche, Durango, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo, fortaleciendo tanto el mercado interno como la cadena agroalimentaria nacional.

“Este anuncio confirma que México es un destino confiable y competitivo para invertir. La inversión productiva con enfoque al mercado interno fortalece la estrategia del Plan México y nuestra autosuficiencia alimentaria”, afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo.

## Reducción de importaciones de pollo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que el proyecto contribuye al objetivo de incrementar la producción nacional de alimentos y reducir la dependencia externa.

“Con esta expansión, México dejará de importar alrededor del 35% del total de importaciones de pollo”, precisó el funcionario, quien añadió que con este anuncio, el portafolio de inversión del Plan México alcanza los 293,000 millones de dólares.

## Detalles del proyecto

El presidente y director general de Pilgrim’s México, José de Jesús Muñoz Velasco, detalló que la inversión permitirá incrementar en más de 373,000 toneladas la producción de la empresa.

Para lograrlo, se expandirá la incubadora y la planta de alimentos; se construirán nuevas granjas de engorda y una planta de procesamiento de aves; se reubicarán granjas productoras y se modernizará la planta de proceso de aves incubadoras.

La inversión de 1,300 millones de dólares se ejecutará durante los próximos cinco años con la siguiente distribución: 200 millones para Durango y Coahuila; 150 millones para Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo; y 950 millones para Veracruz, Campeche y Yucatán.

## Tendencia de inversiones estratégicas

Este anuncio se suma a una serie de inversiones recientes que confirman la confianza en el rumbo económico del país:

– General Motors comprometió 1,000 millones de dólares para 2026-2027 destinados a fortalecer su manufactura

– CloudHQ anunció 4,800 millones para desarrollar centros de datos en Querétaro

– Heineken destinará 2,750 millones de dólares hasta 2028, incluyendo una nueva planta en Yucatán

El CEO global de Pilgrim’s Pride Corporation, Fabio Sandri, reafirmó el compromiso de la empresa con México y su visión de largo plazo para crecer de manera responsable, en beneficio de las comunidades donde opera.