Morena encabezará la distribución del financiamiento público en Tamaulipas durante 2026

Tras ser el partido más votado en la elección de diputaciones locales 2024, Morena concentrará cerca de 80 millones de pesos del financiamiento público estatal en 2026, año no electoral, informó el presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre, al detallar la distribución de una bolsa cercana a los 220 millones de pesos entre seis fuerzas políticas.

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- Luego que Morena fue el partido político que más votos obtuvo en el pasado proceso electoral, le corresponderá el mayor monto del financiamiento público para el presente año, a razón de 4 de cada 10 pesos, explicó Juan José Ramos Charre.

El Consejero presidente de Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), señaló que este mismo día durante la sesión que el Consejo General celebrará, se pondrá a consideración el proyecto que distribuye los recursos para los seis partidos políticos nacionales con acreditación en el estado.

Recordó que la bolsa que se tiene para este año ronda los 220 millones de pesos que se distribuyen tanto para actividades ordinarias como específicas recordando que para este 2026 al no ser electoral, no habrá recursos para campañas.

“El financiamiento público se distribuye a partir de dos componentes fundamentales, por un lado, una parte equitativa que es el 30 por ciento, es decir la misma cantidad a las seis fuerzas políticas nacionales, y el otro componente importante es la proporcionalidad en función de los votos obtenidos”.

De esta manera, explicó que al obtener durante la elección de diputación locales del año 2024, la mayor cantidad de votos, a Morena le corresponde para su financiamiento ordinario, cerca de 80 millones de pesos.

“Después le sigue el Partido Acción Nacional con un financiamiento cercano a los 40 millones”.

Agregó que otro de los acuerdos que se estará revisando es el que determina los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos, por sus

militantes, simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes durante el año 2026.