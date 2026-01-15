Mujer ataca a su pareja por que no quiso cumplirle su fantasía

De acuerdo al hombre, la dama se molestó porque él no cooperó con su fantasía, situación que provocó un enojo súbito que derivó en ser atacado en cinco ocasiones con un cuchillo.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un momento de placer se convirtió en minutos de terror para un hombre, quien fue apuñalado por su propia pareja sentimental luego de negarse a cumplir una fantasía en plena intimidad.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Islas Agrarias A en Mexicali, Baja California, donde la víctima, de 59 años de edad, mantenía un encuentro con su pareja, Olga Irene “N”, de 55 años.

De acuerdo a la declaración del sujeto, la dama se molestó porque él no cooperó con su fantasía, situación que provocó un enojo súbito que derivó en ser atacado en por lo menos cinco ocasiones con un arma punzocortante.

¿Qué fantasía pidió?

En algún momento del encuentro íntimo, Olga Irene le pidió a su pareja que se acostara boca abajo, algo que el hombre cumplió; acto seguido ella comenzó a atarlo y fue ahí cuando las cosas cambiaron y se salieron de control.

El sujeto intentó liberar sus manos mientras discutía con la mujer explicando que no era de su agrado hacer eso. Tras la contestación y en un arrebato de furia, la femenina empuñó un cuchillo y lo atacó en cinco ocasiones, dejándole dos heridas en el hombro, dos en el brazo izquierdo y una más en el pómulo.

Agresora fue detenida

Después de forcejear, el hombre finalmente logró escapar, no sin antes recibir una lluvia de escobazos por parte de su pareja. Tras ponerse a salvo, la víctima llamó al número de emergencias 911.

Luego de unos minutos, las autoridades correspondientes le prestaron la ayuda necesaria para encarar a la mujer, quien fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Mexicali. De esta forma, ahora Olga Irene “N” enfrenta una denuncia formal por homicidio en grado de tentativa.

Con información de EXCÉLSIOR