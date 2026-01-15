Otorgan más facultades a la Permanente

Se aprobaron reformas constitucionales y legales que amplían las atribuciones de la Diputación Permanente, permitiéndole resolver minutas federales

Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Con los votos en contra del PAN y PRI, el Congreso del Estado aprobó un Decreto con el que se otorga atribuciones a la Diputación Permanente para conocer y resolver en definitiva las minutas con proyecto de decreto sobre adiciones y reformas a la Constitución de la República.

Para ello se adiciona una fracción XIV al artículo 62 de la Constitución del Estado, que ahora indica que la Permanente tiene la facultad de “conocer y resolver en definitiva sobre las minutas-proyecto de decreto de adiciones y reformas a la Constitución General de la República”.

En el mismo paquete se reformó la Ley Interna del Congreso, para que la Diputación Permanente no tenga que esperar el mínimo de 24 horas para la celebración de una sesión extraordinaria, ya que ahora solo se requieren de 6 horas para llamar a sesión a los diputados.

“De esta forma se podrá atender cualquier situación extraordinaria, cuya competencia corresponda al Congreso local, a través de la realización de los trabajos legislativos”, se señala.

Al respecto, el diputado Gerardo Peña Flores lamentó que se pretenda legislar la norma al “contentillo”, señalando que es inviable el que en seis horas se atienda un llamado a una sesión, especialmente para los legisladores que no viven en Victoria.

“Es tomar ventaja de una convocatoria que la verdad es que no tendría razón de ser y en esta legislatura menos, en virtud de que se tiene sobradamente la mayoría calificada, entonces me parece que es algo que se tuerce la norma contentillo y desde luego el voto de Acción Nacional es en contra”.

Por su parte, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, dijo que no se trata de un ajuste técnico menor, pues implica trasladar al órgano de la diputación permanente, una atribución que históricamente ha correspondido al Pleno.

“Mi voto no puede ser de indiferencia, será una forma de decir que el Pleno importa, incluso y sobre todo este resulta incómodo”, señaló la legisladora. Finalmente, el dictamen fue aprobado por 21 a favor y nueve en contra.