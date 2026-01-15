Papa León XIV visitaría México en septiembre de 2026

Fuentes extraoficiales revelan que el Pontífice incluiría la Basílica de Guadalupe y otras ciudades del país en su agenda

STAFF

De acuerdo con información extraoficial que ha comenzado a circular en círculos diplomáticos y eclesiásticos, el Papa León XIV estaría planeando una visita pastoral a México para septiembre de 2026, lo que marcaría un nuevo capítulo en las relaciones entre el Vaticano y el país.

Según las fuentes consultadas, el itinerario del Sumo Pontífice contemplaría como punto central la Ciudad de México, donde se espera que oficie una ceremonia en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los santuarios marianos más visitados del mundo y epicentro de la fe católica en América Latina.

Además de la capital mexicana, la visita incluiría otros destinos en distintas entidades del país, aunque hasta el momento no se han confirmado oficialmente las ciudades específicas que formarían parte del recorrido papal.

Sheinbaum confirma las gestiones

En lo que representa la primera confirmación oficial sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que su gobierno ha cursado una invitación formal al Papa León XIV y que se encuentra en proceso de gestión para concretar la visita.

La visita papal requiere de una compleja coordinación logística y de seguridad entre el gobierno mexicano, la Conferencia del Episcopado Mexicano y el Vaticano, por lo que se espera que en las próximas semanas puedan darse a conocer más detalles sobre este acontecimiento.

«Si es una visita importante. El Estado Mexicano es un estado laico, pero eso no quiere decir que no reconozcamos, además del papa como representante de un Estado, no reconozcamos que la gran mayoría del pueblo de México es un pueblo católico» expresó.

De confirmarse, esta sería una oportunidad significativa para millones de católicos mexicanos, en un país donde aproximadamente el 78% de la población profesa esta fe, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las autoridades eclesiásticas mexicanas no han emitido un comunicado oficial al respecto, aunque se espera que próximamente se pronuncien sobre el tema una vez que los detalles sean definidos con el Vaticano.