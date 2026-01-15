Prepa ‘patito’ desaira denuncias, hay 100 en su contra

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Alrededor de 100 ex alumnos del Instituto Interamericano de Tamaulipas, han presentado denuncias formales ante la Fiscalía del Estado luego de descubrir que los certificados de bachillerato emitidos por la institución no cuentan con validez oficial, lo que les ha impedido continuar o concluir sus estudios universitarios.

De acuerdo con los afectados, la escuela, no ha dado respuesta a las demandas interpuestas ni ha ofrecido soluciones, pese a que muchos de los estudiantes ya acudieron a citas de conciliación sin que las autoridades del plantel se

presentaran.

“Muchos de nosotros ya tuvimos nuestra cita en conciliación, es para llegar a un acuerdo y nunca se presentó el director, nos dejó plantados a todos, jamás fue, no nos dio nada, no nos dio explicación, no nos dio razón, simplemente se escondía”, declaró Gonzalo de Jesús Álvarez Sosa, de 21 años de edad, uno de los afectados.

Quien relató que, tras concluir sus estudios de preparatoria, descubrió que su certificado no cumplía con los requisitos oficiales.

El pasado 6 de diciembre, los exalumnos realizaron la primera protesta del año frente a las instalaciones del instituto, en la calle primero de Mayo en Madero, exigiendo respuestas claras, la devolución de su dinero y la regularización de su situación académica.

Gonzalo explicó que inicialmente recibió un certificado sin código QR, elemento indispensable para su validación ante las universidades, por lo que fue la primera señal que les dio paso a descubrir que algo estaba mal en este documento.

“Me dio un certificado sin código QR. Después de que fui y le cuestioné el certificado que no tenía QR, me mandó llamar y me dio un segundo certificado con QR, y cuando lo entregué a la universidad me volvieron a notificar que estaba mal”.

La situación derivó en consecuencias graves para su formación profesional que lo habrán de afectar para toda du vida por el dinero y tiempo perdido al cursar la preparatoria en esta escuela de la urbe petrolera.

“Al final me corrieron de la universidad y en la prepa me dieron largas, no me quisieron responder, y pues salieron más casos de lo mismo” mencionó.

Además, el joven denunció que incluso los certificados que incluían códigos QR eran falsos, ya que dirigían a páginas simuladas con información incorrecta.

“Me acabo de dar cuenta que en el segundo certificado que me entregaron con código QR, lo escaneamos y salía información falsa, parecía una simulación de una página.Luego lo volví a escanear y ya habían desactivado los códigos QR” manifestó.

El impacto ha sido no solo académico, sino también personal y emocional para los afectados, debido a que actualmente, de manera oficial y legal, solo cuenta con estudios hasta nivel secundaria.

“No es justo. A mí sinceramente me afectó demasiado. Yo este año me recibía de ingeniero industrial y de pasar a ser ingeniero a terminar así, la verdad es un gran problema para mí” expresó.

De acuerdo con los denunciantes, más de 100 personas se encuentran en la misma situación, han procedido a interponer sus denunciast ante la fiscalía.

“Pues arriba de 100 personas, casi todos denunciaron. Todos estábamos estudiando y a todos nos hizo quedar con pura secundaria”, lamentó Álvarez Sosa.

Hasta el momento, el Instituto Interamericano de Tamaulipas no ha emitido ningún posicionamiento oficial ni ha respondido a los señalamientos, mientras las autoridades continúan integrando las carpetas de investigación correspondientes.

Los afectados exigen la intervención de las autoridades educativas estatales y federales para evitar que más jóvenes sean perjudicados y para que se sancione a los responsables.