Ratifican a Pepe Schekaiban en la Mesa Directiva del Congreso; promete trabajo serio por Tampico

El diputado del PAN por Tampico expresó que al igual que en el primer periodo, formará parte del órgano encargado de conducir las sesiones del Congreso local, reconociendo la pluralidad y el ejercicio democrático que prevalece entre las fuerzas políticas.

Cynthia Gallardo

La Razón

Pepe Schekaiban fue electo nuevamente para integrar la Mesa Directiva del Congreso del Estado durante el Segundo Período Legislativo, ratificando la confianza de las distintas fracciones parlamentarias en su labor.

Schekaiban expresó que asumir esta responsabilidad implica actuar con imparcialidad, equidad y respeto, a fin de garantizar un trabajo legislativo ordenado y transparente.

Agradeció la confianza de sus compañeras y compañeros diputados para continuar en esta encomienda.

Finalmente, afirmó que de manera paralela seguirá impulsando iniciativas y puntos de acuerdo enfocados en fortalecer la seguridad, la certidumbre y el desarrollo de las familias de Tampico y de todo Tamaulipas, refrendando su compromiso con resultados y no con discursos.