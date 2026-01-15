Realiza IMSS Tamaulipas procuración de corazón para trasplante en HGR N0.6 de Ciudad Madero

Lo anterior , se informó a través de un comunicado, como resultado de la donación de órganos autorizada por la familia de un hombre con diagnóstico de muerte por traumatismo craneoencefálico.

José Luis Rodríguez Castro La Razón

Un equipo de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas realizaron con éxito la procuración de un corazón para trasplante en el Hospital General Regional (HGR) No. 6 de Ciudad Madero.

El procedimiento se efectuó en coordinación con personal de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 de Monterrey y del Hospital Christus Muguerza de Saltillo, lo que permitió además la procuración de riñones, hígado, córneas, piel y tejido músculo-esquelético de un joven donante originario del municipio de Echeverría, Veracruz.

La coordinadora de Procuraciones de Órganos y Tejidos para Trasplantes del HGR No. 6, Diana Patricia Guerrero Amieva, informó que el procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del martes 13 de enero, destacando la planeación y coordinación logística que permitió cumplir con los tiempos establecidos para cada traslado.

Detalló que el corazón fue enviado al Hospital Christus Muguerza de Saltillo; los riñones, hígado y córneas a la UMAE No. 25 de Monterrey; mientras que el tejido músculo-esquelético fue trasladado al Hospital Universitario de Monterrey para su disposición y posterior trasplante.

Guerrero Amieva señaló que el HGR No. 6 de Ciudad Madero se ha consolidado como un centro de referencia nacional en el programa de procuración de órganos y tejidos, al registrar dos procuraciones multiorgánicas durante las dos primeras semanas del año.

La procuración fue posible gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario integrado por personal médico, de Enfermería, Trabajo Social, así como áreas de logística y transporte aéreo, quienes garantizaron el traslado oportuno y seguro de los órganos y tejidos a las distintas unidades hospitalarias del país.

«Estas acciones refrendan el compromiso del IMSS con la salud de sus derechohabientes y con la promoción de la cultura de la donación de órganos, la cual representa una oportunidad de vida para pacientes en lista de espera de un trasplante» menciona.

Finalmente, el IMSS Tamaulipas exhortó a la población a fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos, e invitó a las personas interesadas en acreditarse como donadoras o donadores voluntarios a consultar las páginas del Centro Nacional de Trasplantes (www.cenatra.gob.mx/dv/index.php) y del IMSS (www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos).