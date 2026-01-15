Reanudan clases en primaria Benito Juárez tras conflicto entre padres de familia

El incidente fue catalogado como un problema entre particulares, sin relación con el personal docente ni con la operación interna del plantel

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

Durante el día jueves fueron retomadas las clases en la escuela primaria Benito Juárez, luego de que se suspendieran de manera preventiva por un conflicto entre padres de familia ocurrido durante el horario de entrada de los alumnos.

Blanca Estela Carrasco Hernández, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) en Madero, informó que la suspensión fue determinada con el objetivo de salvaguardar la integridad física y emocional de los estudiantes.

Explicó que el incidente fue catalogado como un problema entre particulares, sin relación con el personal docente ni con la operación interna del plantel, por lo que la autoridad educativa únicamente actuó para prevenir que los menores presenciaran actos de violencia.

De acuerdo con la información proporcionada por la directora del Crede, el reporte recibido señala que el conflicto fue de carácter verbal, sin que existan registros de agresiones físicas dentro de las instalaciones escolares.

Durante el periodo de suspensión, las actividades académicas continuaron en modalidad a distancia, mediante el uso de plataformas digitales, cuadernillos y comunicación directa entre docentes y padres de familia para no interrumpir el proceso educativo.

La funcionaria indicó que este tipo de decisiones se toman conforme a la normatividad vigente, únicamente cuando se considera que puede verse comprometida la seguridad o estabilidad emocional de los alumnos.

Añadió que cada situación es evaluada de manera individual y que no existe un criterio general para suspender clases, sino que se actúa según el nivel de riesgo detectado en cada plantel.

Finalmente, confirmó que las clases se reanudaron con normalidad y que se mantiene comunicación con la comunidad escolar para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a afectar el desarrollo de las actividades educativas.