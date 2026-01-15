Reportan escasez de insulina y metformina en clínicas del IMSS

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- La escasez de medicamentos para el control de la diabetes afecta a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes recurren a organizaciones civiles para surtir las recetas.

Durante el inicio de este año, la demanda de fármacos como la metformina y la insulina se incrementó de forma considerable en las jornadas de apoyo.

La presidenta de la asociación civil Kilómetro de la Salud, Martha Adriana García Rivera, señaló que la mayoría de los solicitantes de apoyo pertenecen al IMSS, aunque también acuden de otras instituciones públicas.

Detalló que la población refiere múltiples vueltas a las clínicas sin éxito, lo cual pone en riesgo la estabilidad de los pacientes con padecimientos crónicos.

“Ahorita llevo como cinco recetas del seguro social y refieren las personas que no hay, nos dicen que dan muchas vueltas a las clínicas y no hay”.

La labor de la asociación consiste en la recolección de medicamentos entre la ciudadanía para su posterior entrega gratuita. No obstante, para garantizar el uso responsable, la agrupación solicita de forma obligatoria la presentación de la receta médica vigente a cada interesado.

“Yo soy derechohabiente y tengo varios meses que no me dan la insulina, en un día atendemos hasta 20 derechohabientes de las diferentes instituciones de salud”, explicó García Rivera.

Ante la falta de respuesta en las unidades médicas oficiales, las jornadas de recolección se presentan como la única alternativa para decenas de familias.

La asociación mantendrá estas actividades de apoyo con el fin de subsanar las carencias en el cuadro básico de medicamentos que afecta de manera directa la economía y la salud de los trabajadores.