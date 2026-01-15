Tren de pasajeros federal impulsa conexión de Tamaulipas con el norte del país

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) abre un nuevo escenario para Tamaulipas, al consolidar la planeación y operación de proyectos ferroviarios estratégicos que incluyen la ruta Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo, uno de los corredores clave para la movilidad y el desarrollo económico del noreste del país.

El Gobierno de México formalizó este martes, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la creación de la ATTRAPI como un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con facultades para planear, construir y operar trenes de pasajeros en todo el territorio nacional.

Para Tamaulipas, el impacto directo se centra en el tramo ferroviario que conecta a Nuevo Laredo con el área metropolitana de Monterrey y Saltillo, una ruta de 396 kilómetros que forma parte de la primera fase del plan federal de expansión ferroviaria impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual contempla tres mil kilómetros de nuevas vías para trenes de pasajeros.

Este corredor reviste una importancia estratégica para el estado, al tratarse de la principal puerta de comercio internacional terrestre del país. La incorporación del tren de pasajeros fortalecerá la conectividad regional, reducirá tiempos de traslado y abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo urbano, comercial y turístico en la frontera tamaulipeca.

De acuerdo con el decreto, la ATTRAPI tendrá atribuciones para construir y regular infraestructura férrea, así como para desarrollar estaciones, terminales, talleres y patios ferroviarios de carácter federal, bajo criterios de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y conectividad multimodal, lo que coloca a Nuevo Laredo como un punto clave dentro del sistema ferroviario nacional.

Además, la nueva agencia podrá colaborar directamente con gobiernos estatales y municipales en la planeación de proyectos de transporte público e infraestructura urbana, lo que abre la puerta a esquemas de integración entre el tren de pasajeros y los sistemas de movilidad locales en Tamaulipas.

El organismo también elaborará estudios técnicos para analizar la interconexión de los sistemas de transporte de pasajeros, con una visión integral que permita articular el transporte ferroviario con otros medios, como autobuses urbanos y transporte regional.

Con esta estructura institucional, el Gobierno de México busca recuperar y fortalecer el transporte ferroviario de pasajeros, particularmente en corredores estratégicos del norte del país, donde Tamaulipas juega un papel central por su ubicación geográfica y su peso en el comercio exterior.

La puesta en marcha del proyecto ferroviario en la región noreste coloca a Tamaulipas en el centro de una nueva etapa de movilidad nacional, con beneficios potenciales en inversión, empleo, conectividad y desarrollo regional a mediano y largo plazo.