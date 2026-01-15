Trump presiona a México para que deje entrar a sus fuerzas militares a combatir cárteles: NYT

Según el diario norteamericano, la iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, quien busca otorgar a Washington un papel más activo en la lucha contra los cárteles de la droga

CIUDAD DE MÉXICO.-De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times (NYT), el gobierno de Estados Unidos ha intensificado su presión sobre México para permitir el ingreso de fuerzas militares estadounidenses con el fin de realizar operaciones conjuntas contra laboratorios de fentanilo en territorio mexicano.

Según The New York Times, la iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, quien busca otorgar a Washington un papel más activo en la lucha contra los cárteles de la droga que producen y trafican este opioide hacia Estados Unidos.

La propuesta no es nueva. Fue planteada inicialmente a principios del año pasado y posteriormente desestimada, pero cobró nuevo impulso tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, una operación atribuida a fuerzas estadounidenses. Según funcionarios citados por el diario norteamericano, el tema ha llegado a las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos, incluida la Casa Blanca.

México propone mayor intercambio de inteligencia y participación más amplia de EU en centros de mando: The New York Times

De acuerdo con The New York Times, Washington pretende que tropas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo. Para México, esto representaría una expansión sin precedentes de la presencia militar estadounidense, algo que el gobierno mexicano ha rechazado de manera reiterada.

El diario norteamericano deja en claro que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido clara al señalar que, si bien existe cooperación bilateral contra el narcotráfico, su administración no permitirá el ingreso de tropas extranjeras, en defensa de la soberanía nacional.

También informa que, el gobierno mexicano ha propuesto, que en lugar de operaciones conjuntas en territorio azteca, se dé un mayor intercambio de inteligencia y una participación más amplia de Estados Unidos en centros de mando. De acuerdo con el NYT, según declaraciones de funcionarios norteamericanos, México actualmente tiene asesores estadounidenses que ya colaboran en estos espacios, compartiendo información estratégica con fuerzas mexicanas, muchas de ellas entrenadas por personal de Estados Unidos.

El debate ocurre en un contexto delicado. Algunos funcionarios estadounidenses han sugerido incluso ataques con drones contra laboratorios de drogas, lo que implicaría una violación directa de la soberanía mexicana. Además, especialistas señalan que los laboratorios de fentanilo son difíciles de detectar, pues suelen operar en entornos urbanos con insumos comunes, a diferencia de los de metanfetamina o cocaína.

Para México la presencia de tropas estadounidenses tiene profundas implicaciones históricas y políticas, además de que revive recuerdos de invasiones pasadas y genera rechazo social.

Con información de EXCÉLSIOR