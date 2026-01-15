VIDEO: Mujer golpea a policía por presunta infidelidad… esto en Colombia

Con el tema "Destino final", interpretado por el cantante colombiano que recientemente perdió la vida y Luis Alfonso, fue captada la escena protagonizada por una mujer y el uniformado

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo caso de presunta infidelidad ha comenzado a sonar en redes sociales, esta ocasión el protagonista es un policía colombiano que tras ser descubierto por su posible pareja, fue golpeado en múltiples ocasiones en plena calle.

La mujer de pelo largo negro, con blusa blanca y pantalón de mezclilla azul, no dudó en soltarle varios manotazos, empujones, patadas e incluso intentó tirarlo de la motocicleta; sin embargo, el uniformado logró huir del lugar sin intentar responder a las agresiones.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico, y fueron captados en video por personas que se encontraban en el lugar cuando se presentó la discusión de pareja. Además, el clip ha atraído la atención de los internautas, ya que se escucha de fondo la canción «Destino final» de Yeison Orlando Jiménez, el cantautor y compositor de música popular colombiano, que falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

#VIRAL. Caso de infidelidad terminó en escándalo público luego de que una mujer agrediera a un policía, quien al parecer sería su pareja. Según cuentan a través de las redes sociales, el caso, que ya es viral, al parecer se presentó en mpio/Malambo (Atlántico). pic.twitter.com/PCUBity0EL — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 14, 2026

Internautas reaccionan a video de policía infiel que fue golpeado por su pareja

El caso ha generado diversas reacciones por parte de los usuarios de redes sociales, quienes destacaron que el policía no reaccionara de manera agresiva contra la mujer, otros critican la actitud de la chica y algunos más hacen referencia a la música de fondo que acompaña la escena grabada por el celular de un testigo.

«Y con yeison Jiménez de fondo», «Respetable lo del policía, que a pesar de las agresiones de la portadora de los cuernos, nunca respondió y prefirió irse», «Ahí no es… Divorcio o alejamiento a tiempo», «Tanto escándalo para que en dos días la vieja vuelva con el tombo», «Qué falta de dignidad tan evidente la de la chica, obviamente merece una demanda semejante cavernícola», «Mujer que se mete con tombos, lleva los cachos como monumento, jajajaja».

Sobre el incidente, las autoridades del municipio de Malambo no han emitido información oficial al respecto del uniformado hasta el momento, pero ya comenzado a hacerse viral en redes sociales como X, antes Twitter, y Facebook.

Con información de HERALDO DE MÉXICO