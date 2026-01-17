Alza del IVA encarecería seguros médicos y de autos, señaló la Amasfac

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El posible incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) encendió focos de alerta entre integrantes de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), al advertir que el ajuste impactará directamente en el costo de los seguros, principalmente en los ramos de gastos médicos y automotriz.

El presidente de Amasfac, Jorge Salas Fernández, señaló que el aumento, estimado entre un 6 y 8 por ciento, está siendo aplicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y aunque algunas aseguradoras analizan absorber el impacto durante el presente año, el efecto para los usuarios es inevitable.

“Estamos preocupados por el incremento del IVA y, por supuesto, también la población. Después de la pandemia, los gastos médicos se han elevado de manera considerable y ahora el impacto podría ser aún mayor”

El líder del gremio explicó que los seguros de gastos médicos y autos serían los más afectados, debido a que concentran el mayor número de reclamaciones, lo que presiona los costos operativos de las aseguradoras.

“El incremento del IVA impactará directamente en el costo de los seguros. Algunas compañías podrían absorberlo temporalmente, pero no es una solución de largo plazo”

Salas Fernández recordó que el precio de una póliza no depende de un solo factor, sino de variables como la edad del asegurado y la zona de residencia, elementos que influyen de forma directa en el monto de las primas.

“Son muchos factores los que determinan el costo de un seguro, y este ajuste fiscal viene a sumar presión”

Lamentó que hasta ahora exista poca claridad sobre el tema, ya que solo dos o tres actores del sector han abordado públicamente el impacto del incremento.