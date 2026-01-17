Aseguran armas, droga y dinero tras revisión en módulos del Penal de Culiacán

Un operativo permitió el aseguramiento de armas de alto poder y sustancias ilícitas durante una revisión el Penal de Aguaruto

CULIACÁN, MÉXICO.- Un operativo interinstitucional permitió el aseguramiento de armas de alto poder, droga, explosivos, dinero en efectivo y diversos objetos prohibidos durante una revisión en cuatro módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

La acción fue encabezada por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con fuerzas federales y estatales, mientras elementos del Ejército y la Guardia Nacional resguardaron el perímetro del penal.

Durante la inspección se localizaron fusiles, pistolas, cargadores abastecidos, una granada de fragmentación, así como múltiples dosis de marihuana y cocaína.

También fueron asegurados teléfonos celulares, puntas, candados de mano, dispositivos electrónicos y más de 117 mil pesos en efectivo, lo que evidenció la presencia de objetos ilícitos al interior del centro penitenciario.

Todo lo decomisado en el Penal de Aguaruto fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

“Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes”, informaron las autoridades, al precisar que la revisión concluyó sin incidentes y se realizó con apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Las autoridades reiteraron que estos operativos buscan reforzar la seguridad en los centros penitenciarios y reducir riesgos tanto para internos como para el personal y visitantes.

Con información de López-Dóriga Digital.