Avioneta se desploma dentro de empresa en Ramos Arizpe, Coahuila; dos mujeres iban abordo

Las primeras versiones indican que dos mujeres estaban a bordo del vehículo

COAHUILA, MÉXICO.- Una aeronave se desplomó sobre una nave industrial que pertenece a la empresa Matcor-Matsu, durante el mediodía de este sábado, 17 de enero. El incidente, ocurrido en Ramos Arizpe, ocurrió luego de que saliera del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe. De acuerdo con la Policía municipal, dos mujeres viajaban en la unidad aérea, sin que hasta el momento se haya confirmado sus estados de salud.

Tras el desplome aéreo, servicios de emergencia, Marina y Ejército Mexicano se movilizaron hacia la nave industrial, donde se confirmó que dos tripulantes estaban viajaban en la aeronave, quienes fueron trasladados a sala de urgencias de un hospital particular para recibir atención médica.

A través de redes sociales se filtró la primera fotografía del desplome aéreo, donde se pudo observar los destrozos que la aeronave ligera ocasionó dentro de la fábrica.

¿Qué empresa fue afectada por el desplome?

Esta nave industrial, situada a dos kilómetros del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, fue inaugurada por el exgobernador Miguel Riquelme en junio de 2019, con la promesa de impulsar la industria automotriz en el estado. Hasta el momento, la empresa no ha compartido comunicados oficiales sobre el accidente.

Matcor-Matsu Group es una empresa canadiense especializada en la manufactura y ensamblaje para la industria automotriz. Sus principales funciones son la producción de autopartes, procesos de manufactura, ingeniería y diseño automotriz, así como en la fabricación de materiales ligeros.

De acuerdo con el exgobernador Riquelme, la inauguración de hace 7 años, generó 950 empleos directos y recibió una inversión de 90 millones de dólares. Entre los principales clientes de la nave industrial, se encuentran los siguientes: GM, Chrysler, Lear, Adient y Yang Feng.

