Camioneta derriba postes y barandal en puente del centro de Altamira

El accidente ocurrió a las 22:15 horas de este viernes en el Bulevar Allende, dentro de la zona centro de la ciudad.

Oscar Figueroa

La Razón

Una camioneta Nissan Xtrail derribó cuatro postes y un tramo del barandal metálico en el puente «Arteli Vía» de Altamira.

El impacto destruyó la protección metálica de la estructura, la cual es propiedad del municipio de Altamira.

Tras el fuerte choque contra los postes, el conductor de la unidad abandonó el vehículo de color rojo con placas XGF328D en el lugar del siniestro.

Personal de vialidad confirmó que la unidad quedó sobre la rampa del puente tras el impacto con el objeto fijo.

Los daños al patrimonio municipal fueron de consideración, por lo que el departamento jurídico del ayuntamiento tomó conocimiento del hecho para iniciar el proceso de cobro.

El caso fue turnado a la Fiscalía General de Justicia para la localización del responsable.

La camioneta fue retirada con grúa y trasladada al mesón local como parte de la puesta a disposición de las autoridades ministeriales.