Chocan autobús y tractocamión en la carretera Tampico-Mante

El autobús trasladaba a 42 pasajeros, procedentes de Tampico con destino a San Luis Potosí. No se reportaron lesionados

POR. STAFF

González, Tamaulipas.— Este sábado se registró un accidente vial registrado sobre la Carretera Federal 80 Tampico–Ciudad Mante, a la altura de Villa Manuel, donde se vieron involucrados un autobús de pasajeros y un tractocamión.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance ocurrió entre un autobús de una línea de autotransportes que trasladaba a 42 pasajeros, procedentes de Tampico con destino a San Luis Potosí, y un tractocamión marca Kenworth.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas; únicamente se reportaron daños materiales. Personal de la Guardia Estatal acudió al sitio para brindar apoyo, asegurar la zona y agilizar la circulación vehicular, a fin de prevenir incidentes adicionales.

Las causas del accidente serán determinadas por las instancias correspondientes.