COMAPA SUR refuerza el tratamiento del agua ante importantes retos

El organismo enfrentó durante 2024 importantes desafíos derivados de las condiciones climáticas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para asegurar que las familias de Tampico y Ciudad Madero reciban agua potable en óptimas condiciones, COMAPA SUR ha intensificado sus procesos de tratamiento y control de calidad, fortaleciendo cada una de las etapas técnicas que permiten transformar el agua proveniente de la Laguna del Chairel en un recurso seguro para el consumo humano.

Ante este escenario, COMAPA SUR implementó acciones adicionales en las fases de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección, aplicando controles más estrictos para eliminar partículas e impurezas. La desinfección se realiza en dos puntos estratégicos del proceso, lo que permite una mayor seguridad sanitaria en el agua que llega a los hogares.

Estas labores se desarrollan con el acompañamiento técnico de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y el respaldo del Gobierno del Estado, lo que ha permitido optimizar los procedimientos y fortalecer la operación de las plantas.

De manera paralela, se mantienen trabajos constantes de desazolve, mantenimiento preventivo y sustitución de filtros en las plantas Altavista y Laguna de la Puerta, como parte de una estrategia integral para modernizar la infraestructura hidráulica y mejorar la eficiencia del servicio.

Con estas acciones, COMAPA SUR refrenda su compromiso de ofrecer un suministro confiable, seguro y de calidad, respondiendo de manera responsable a los retos que impone el entorno y priorizando siempre el bienestar de la población.