Confirman ‘Truko’ y Gloria Garza que van por dirigencia del PAN

Recibieron el apoyo de alcaldes, diputados y líderes panistas del estado y advirtieron que pedirán una votación directa al interior al partido

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La fórmula integrada por Gloria Garza y César Verástegui, para competir por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, se reunió este sábado con alcaldes, diputados y liderazgos regionales del partido.

En un encuentro realizado en Victoria, personajes como Lety Salazar, Gerardo Peña, Enrique Rivas Cuellar y los alcaldes Ramiro Cortez Barrera y Miguel Ángel Almaraz, de Miguel Alemán y Río Bravo, respectivamente, mostraron su respaldo a esta fórmula.

En su mensaje a la militancia, «Truko» Verástegui, aseguró que el partido debe construir una alternativa electoral para la elección del 2027.

Confirmó que se le solicitará al Comité Ejecutivo Nacional, que en la emisión de la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal, ésta se realice por voto directo de la militancia que garantiza el respeto al derecho de la membresía y una auténtica democracia.

Trascendió que la otra fórmula que competirá, impulsada por el grupo del ex gobernador Cabeza de Vaca, sería encabezada por Francisco Javier Garza de Coss.

«Llegó el momento de construir una nueva historia para Acción Nacional en Tamaulipas. Este año es fundamental, privilegiar la unidad, el trabajo en territorio abriéndonos a la gente con las ideas de todos, vamos a edificar una base sólida con la que construiremos el proyecto electoral rumbo al próximo proceso intermedio», afirmó el diputado federal, César «Truko» Verástegui.

Por su parte, Gloria Garza aseguró que, en los próximos meses llegará una nueva era para el PAN «con una identidad renovada, con el valor y el amor que caracteriza a la militancia tamaulipeca, nos preparamos en este 2026, para triunfar en 2027 y también en el 2028».

El ex Secretario General de Gobierno y la ex magistrada se dijeron listos para el proceso interno partidista que debió haberse realizado durante el 2025, para elegir a quien sucederá a Luis René Cantú, quien sigue en su cargo.

La exalcaldesa de Matamoros, Lety Salazar manifestó su apoyo y el del panismo de su ciudad, a César Verástegui y Gloria Garza: “El PAN tiene que resurgir, ser liderado por personas con capacidad de servicio… los necesitamos en el PAN, le urgen al PAN”; en tanto, el exalcalde de Aldama, Alejandro García Barrientos, señaló: “Vayamos unidos hacia el momento en que se llegue a elegir a nuestro amigo Truko… confiamos en ti y en todo el liderazgo que has hecho”.

El diputado local Gerardo Peña Flores dijo: “No tenemos la menor duda de que con Gloria y Truko vendrán muchos triunfos para el PAN”.

La militante Julissa García afirmó: “Los panistas los necesitamos, los panistas los queremos, los panistas conocemos su trabajo, les pedimos represéntenos, es por el bien de Tamaulipas!.

En tanto, el exalcalde neolaredense Enrique Rivas Cuéllar, señaló que “En Nuevo Laredo también estamos listos para darle el respaldo a Truko y a Gloria”.

El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, destacó que “el PAN de Tamaulipas necesita un cambio, necesita gente que tenga visión de Estado y con Truko y Gloria aquí está el futuro del PAN”.