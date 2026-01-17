Desoyen advertencia presidencial

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Desde que asumió las riendas políticas del país, la presidenta Sheinbaum ha insistido en decir no al nepotismo, otorgar un cargo a un familiar, electoral igual que a la reelección, al mismo tiempo ha advertido que a pesar de que la prohibición entrará en vigor el 2030 Morena no postulará candidatos que pasen por encima de esas prohibiciones en los comicios de 2027.

Sin embargo, parece que los alcaldes y diputados de las entidades federativas, entre ellas la de Tamaulipas, han desoído las proscripciones presidenciales, no desaprovechan ocasión para promover sus aspiraciones, a sabiendas de que están contrariando las indicaciones giradas desde palacio nacional.

Incluso hay legisladores y ediles que no han respondido a las exigencias de los ciudadanos y tienen enormes opiniones negativas sobre su desempeño, sienten como si bastara enfundarse en la casaca guinda y enarbolar a marca política de la 4T para salir triunfadores en una competencia electoral.

Están tan seguros de que la oposición se encuentra tan disminuida que ha dejado de ser competitiva y riesgosa para el partido obradorista.

La experiencia demuestra, no obstante, que jugarle las contras a quien manda en el país siempre resulta riesgoso y si no que le pregunten al senador Ricardo Anaya.

En la elección presidencial de 2018 el entonces candidato presidencial de Acción Nacional advirtió que si llegaba a la presidencia metería a la cárcel al presidente Enrique Peña Nieto y ya ven lo que le sucedió, con todo y las rabietas del autollamado Jefe Diego Fernández de Cevallos.

Y cómo pagó Xóchitl Gálvez las bravuconadas lanzadas al presidente López Obrador.

En Tamaulipas más tardó el partido Verde Ecologista en anunciar que disputaría solo la gubernatura el 2028 que la agrupación en quedarse sin fracción parlamentaria, los diputados locales del partido del Tucán emigraron todos a las filas de la Cuarta Transformación.

Las organizaciones privadas, por otra parte, lucen mucho más centradas y conscientes que los dirigentes del PRI y el PAN.

Mientras que los primeros critican a Morena por negarse a aceptar la ayuda militar ofrecida por el presidente Trump para combatir a los cárteles de la droga en territorio mexicano, los de la Concanaco han mostrado una posición mucho más sensata.

El líder nacional de los comerciantes del país, Octavio De la Torre, por ejemplo, declaró que en respuesta a los consistentes amagos intervenci0onistas de Washington es tiempo de unidad no de mezquindades.

“Ante las amenazas que –expresó–existen por parte del presidente de los Estados Unidos a la soberanía de nuestro país y al T-MEC, hoy más que nunca los empresarios, las dueñas y los dueños de un negocio familiar debemos de estar unidos entre nosotros y con el gobierno de México”.

Para concluir, vale la pena recordar lo que establece el artículo 123 del código penal federal de México a las peticiones intervencionistas como las formuladas por la senadora panista Lilly Téllez y otros servidores antagónicos a Morena.

De acuerdo con el artículo 123 y siguientes del Código penal federal, se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que solicite la intervención … de un Estado extranjero… para que… invada el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome.

jlhbip2335@gmail.com