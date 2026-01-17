Destroza su camioneta al chocar con tráiler

Oscar Figueroa

La Razón

Un conductor resultó herido tras impactar su camioneta contra la parte posterior de un tráiler durante la madrugada de este sábado.

La Dirección de Seguridad Vial, informó que el accidente ocurrió a la 1:06 horas en la Avenida de la Industria, en los carriles de sur a norte, a la altura de la empresa transportista Santana Vega.

El vehículo dañado fue una camioneta Ford F150, color rojo, con placas de circulación WR0323B.

El conductor, identificado como Cristian «N», sufrió diversas lesiones tras el choque por alcance y recibió atención médica por los paramédicos que llegaron al sitio de la emergencia.

Personal de la unidad 123 de ASL trasladó al lesionado a la clínica Médica Salve para su valoración.

Por su parte, el segundo vehículo involucrado, una unidad de carga pesada, ya no se encontraba en el lugar al momento del arribo de las autoridades.

Los peritos de vialidad elaboraron el parte informativo y realizaron la puesta a disposición ante la Fiscalía General de Justicia.

Este tramo de la Avenida de la Industria mantiene una alta estadística de accidentes nocturnos debido al exceso de velocidad y la presencia constante de transporte de carga.