Detectan 80 presuntos robos de agua en cuencas de Tamaulipas

Como parte de esta estrategia, las acciones de vigilancia no se limitarán al Guayalejo.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El presunto robo de agua dejó de ser un rumor para convertirse en un expediente abierto en Tamaulipas.

Y es que al menos 80 casos documentados de presuntas extracciones ilegales fueron detectados en la entidad, principalmente en la cuenca del río Guayalejo, confirmó el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, quien adelantó que se actuará de manera coordinada con la federación para frenar estas prácticas.

El funcionario estatal informó que, tras una reunión reciente con autoridades del Organismo de Cuenca Golfo Norte, se acordó establecer un nuevo esquema de colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mediante el cual el Gobierno de Tamaulipas participará como coadyuvante en las inspecciones y procedimientos legales.

Este mecanismo permitirá iniciar revisiones conjuntas en campo y aplicar sanciones conforme a la ley, mismas que varían según la gravedad del ilícito, desde tomas clandestinas de bajo volumen hasta desvíos irregulares de cauces completos.

Así también, Quiroga Álvarez recordó que el tema no es nuevo, pues en declaraciones previas, el funcionario estatal ha advertido de manera reiterada que el uso indebido del agua representa uno de los principales riesgos para la seguridad hídrica del estado, particularmente en regiones agrícolas donde se ha detectado extracción por encima de lo concesionado.

En más de una ocasión, ha señalado que “el agua no puede seguir tratándose como si fuera un recurso ilimitado”, sobre todo ante los efectos prolongados de la sequía.

Así también, el secretario estatal adelantó que los ríos Purificación y Corona también serán objeto de revisiones, al tratarse de cuerpos de agua estratégicos para el abasto agrícola y urbano.

El objetivo, subrayó, es poner orden en el aprovechamiento del recurso, evitar abusos y garantizar que las concesiones se respeten conforme a la normatividad vigente.

En el contexto estatal, Quiroga Álvarez ha insistido en que Tamaulipas enfrenta una etapa de transición en su política hídrica, donde la prioridad ya no es solo ampliar infraestructura, sino cerrar espacios a la ilegalidad, fortalecer la supervisión y mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Bajo esa lógica, las instrucciones del gobernador han sido claras: reforzar el control del agua y proteger las cuencas como un asunto de interés público.

Finalmente, Quiroga dejó en claro que estos operativos no tienen un fin recaudatorio ni político, sino preventivo y correctivo, al tiempo que reiteró que el combate al robo de agua será permanente, especialmente en un estado donde la presión sobre el recurso se ha intensificado año con año y donde, advirtió, cada extracción ilegal impacta directamente en comunidades que sí dependen del abasto regulado.