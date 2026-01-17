DIF Victoria interpuso más de 94 demandas por pensión alimenticia en 2024

DIF Cd. Victoria intensifica acciones legales contra deudores alimentarios: más de 94 demandas en 2024 para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por Salvador Valadez C.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Victoria interpuso durante el año pasado más de 94 demandas y juicios familiares, en su mayoría relacionados con pensiones alimenticias, contra personas que se negaron a cumplir con su obligación legal de proveer alimentos a sus hijas e hijos.

El titular de la dependencia, Carlos Eduardo López García, informó que estos procedimientos legales se iniciaron tanto contra hombres como contra mujeres, dependiendo de cada caso, con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez y adolescencia.

Explicó que, de manera paralela al programa de atención 24/7, mediante el cual se reciben denuncias por violencia contra menores, adolescentes y mujeres, la Procuraduría también ofrece asesoría jurídica gratuita en temas de guarda y custodia, tutela, pensiones alimenticias provisionales y definitivas, así como en jurisdicciones voluntarias, para que las personas solicitantes puedan ejercer sus derechos por la vía legal correspondiente.

López García reconoció que la mayoría de los asuntos atendidos, tanto en materia familiar como civil, están relacionados con pensiones alimenticias. Detalló que en 2024 se promovieron 94 juicios que incluyen también casos de reconocimiento de paternidad, aunque predominan aquellos en los que el deudor alimentario intenta evadir su responsabilidad legal.

Asimismo, señaló que existe un número de personas que no presentan denuncias o demandas por temor a represalias del deudor alimenticio. No obstante, reiteró que la Procuraduría está diseñada para brindar protección y respaldo legal a niñas, niños y adolescentes, así como a madres y padres que lo soliciten.

Finalmente, destacó que las demandas por pensión alimenticia no son exclusivas de mujeres. De acuerdo con estimaciones de la dependencia, alrededor del 20 por ciento de los casos corresponden a hombres que tienen la custodia de sus hijos y demandan pensión alimenticia a las madres.