Estos son todos los puentes que habrá en el nivel básico de la SEP para el cierre del ciclo escolar 2025-2026

La Secretaría de Educación Pública ya tiene listo el calendario de clases para la segunda mitad del ciclo escolar

Pese a que la mayoría de alumnos en México siguen disfrutando de las vacaciones invernales ya se dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene contemplado suspender las clases durante 4 días consecutivos para el cierre de enero de 2026, por lo que si todavía no sabes para qué estudiantes aplica, ni conoces el motivo detrás de esta drástica medida en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Como se dijo antes, actualmente la mayoría de estudiantes en México siguen de vacaciones y será hasta el lunes 12 de enero de 2026 cuando ocurra el regreso a clases en todas y cada una de las escuelas del nivel básico, es decir, en kínder, primaria y secundaria y según lo que se indica en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), será al final de enero cuando los estudiantes del nivel básico podrán disfrutar de un mega puente de 4 días.

Estas son las fechas del primer megapuente de 4 días de la SEP en el 2026

Como se dijo antes, los estudiantes del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cerrarán enero y abrirán febrero con un megapuente de 4 días, por lo que a continuación te enlistamos las fechas y los motivos detrás de esta drástica medica que beneficiará a miles de familias mexicanas, pues de esta manera podrán planear algún viaje o simplemente aprovechar el descanso extendido para pasar tiempo de calidad:

Viernes 30 de enero se suspenden las clases por Consejo Técnico Escolar

Sábado 31 de enero se suspenden las clases por descanso habitual de fin de semana

Domingo 1 de febrero se suspenden las clases por descanso habitual del fin de semana

Lunes 2 de febrero se suspenden las clases en conmemoración de la proclamación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (5 de febrero)

Tras este megapuente de 4 días, los alumnos del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrán que regresar a las aulas el martes 3 de febrero para retomar sus clases de manera habitual.

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica tendrán un total de 12 días de descanso adicionales a los fines de semana durante el resto del curso, además habrá un periodo de vacaciones por Semana Santa y será hasta el 15 de julio cuando culmine de forma oficial año es escolar:

Viernes 30 de enero por Consejo Técnico Escolar

Lunes 2 de febrero por día de descanso obligatorio

Viernes 27 de febrero por Consejo Técnico Escolar

Viernes 13 de marzo por registro de calificaciones

Lunes 16 de marzo por día de descanso obligatorio

Viernes 27 de marzo por consejo técnico escolar.

Vacaciones de Semana Santa del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril.

Viernes 1 de mayo por día de descanso obligatorio

Martes 5 de mayo por día de descanso obligatorio

Viernes 15 de mayo por Día del Maestro

Viernes 29 de mayo por consejo técnico escolar

Viernes 26 de junio por consejo técnico escolar

Viernes 3 de julio por registro de calificaciones

Fin de curso miércoles 15 de julio

Para finalizar, se recuerda que, existe la posibilidad de que se modifique el calendario escolar para los estudiantes de nivel básico de forma imprevista debido a distintas eventualidades naturales o de cualquier otra índole que puedan poner en riesgo a la comunidad estudiantil por lo que se recomienda mantenerse al tanto de los comunicados emitidos por las autoridades escolares de cada estado o de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal.