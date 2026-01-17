Fiscalizarán más de 66 mil mdp

La Auditoría Superior del Estado revisará en 2026 un total de 163 entidades estatales y municipales, a través del gasto ejercido durante 2025 por los tres poderes, organismos autónomos y entes descentralizados

Staff

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas iniciará este mes la fiscalización de más de 66 mil millones de pesos, ejercidos por los entes públicos de los tres poderes del Estado, los organismos públicos autónomos y los organismos públicos descentralizados estatales.

En total contempla la revisión de 163 entidades públicas, al considerar tanto instancias estatales como municipales.

De acuerdo con el Programa de Auditoría del 2026, publicado esta semana, la Auditoría Especial para Gobierno del Estado fiscalizará 70 entidades estatales, mientras que la Auditoría Especial para Ayuntamientos revisará 93 entidades municipales, integradas por 43 ayuntamientos y 50 organismos públicos descentralizados municipales.

A ello se suma la Auditoría Especial de Desempeño, que llevará a cabo 40 auditorías adicionales enfocadas en el cumplimiento de metas, objetivos y resultados de programas públicos.

En el ámbito estrictamente presupuestal, el mayor volumen de recursos a fiscalizar corresponde al Poder Ejecutivo, con un monto de 45 mil 147 millones 106 mil 51.93 pesos, lo que representa la mayor proporción del gasto público estatal sujeto a revisión. Le siguen los organismos públicos descentralizados estatales, con 12 mil 745 millones 511 mil 972.66 pesos, y los organismos públicos autónomos, que en conjunto ejercerán 6 mil 960 millones 816 mil 84.14 pesos durante el ejercicio fiscal auditado.

El Poder Judicial será fiscalizado sobre un presupuesto de 1 mil 97 millones 8 mil 130.29 pesos, mientras que el Poder Legislativo será revisado respecto de un gasto de 414 millones 416 mil 34.42 pesos. La suma de estos cinco rubros conforma el total de 66 mil 364 millones 858 mil 273.44 pesos que integran el universo financiero estatal sujeto a fiscalización en el Programa Anual de Auditoría 2026.

En cuanto a las entidades consideradas prioritarias dentro de la Auditoría Especial para Gobierno del Estado, el programa incluye a los tres poderes estatales, así como a organismos públicos autónomos de relevancia presupuestal y operativa, entre ellos la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. También se contemplan organismos públicos descentralizados como Servicios de Salud de Tamaulipas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, además del Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria del Estado de Tamaulipas (FOMICRO) y empresas paraestatales como la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, S.A. de C.V., y la Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

En el ámbito municipal, la Auditoría Especial para Ayuntamientos fiscalizará 43 ayuntamientos de Tamaulipas, así como 50 organismos públicos descentralizados municipales, lo que amplía el alcance territorial de la revisión a prácticamente todo el mapa municipal del estado. Estas auditorías estarán enfocadas en la revisión de ingresos, egresos, cumplimiento normativo, control interno y ejercicio del gasto público local correspondiente a la Cuenta Pública 2025.

De manera complementaria, la Auditoría Especial de Desempeño aplicará auditorías a dependencias estratégicas del Ejecutivo estatal, entre ellas las secretarías de Salud, Bienestar Social, Seguridad Pública, Educación, Desarrollo Rural, Trabajo, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como la Secretaría General de Gobierno. Asimismo, se auditará el desempeño de organismos descentralizados estatales como el Instituto Tamaulipeco de Becas, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, el Instituto del Deporte y el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado, entre otros.

En el ámbito municipal, las auditorías de desempeño se concentrarán en 16 ayuntamientos, incluidos Reynosa, Nuevo Laredo, Altamira, Ciudad Victoria, Tampico, Matamoros y Ciudad Madero, además de municipios de menor población como Jaumave, Tula, Soto la Marina, San Carlos, Aldama, Miguel Alemán, Camargo, Xicoténcatl y Llera.

El calendario de fiscalización para 2026 prevé que la notificación de los oficios de inicio de auditoría a las 70 entidades estatales se realice durante enero de 2026, con requerimientos de información financiera y documental que podrán emitirse desde el primer día hábil del ejercicio. La revisión de los informes trimestrales de gestión financiera abarcará desde diciembre de 2025 hasta noviembre de 2026, mientras que el análisis integral de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado deberá concluir, a más tardar, el 11 de diciembre de 2026.

Entre los procedimientos técnicos previstos se incluyen confirmaciones bancarias, evaluaciones de control interno, compulsas, revisiones de documentación comprobatoria, auditorías a obra pública, así como el análisis de solventación de observaciones y la elaboración de informes individuales, cuya entrega al Congreso del Estado está programada para febrero de 2027.

De manera adicional, el programa incorpora actividades de seguimiento de auditorías de ejercicios anteriores, atención a denuncias, promoción de responsabilidades administrativas y acciones de armonización contable, mediante la validación de información en el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) y la coordinación con el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).